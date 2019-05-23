Жюри выбрало три лучших проекта памятника Даниилу Гранину. «Позу Вознесенского» уберут шлифовкой

В Петербурге выбрали три варианта памятника писателю Даниилу Гранину. Имена авторов проектов не известны, победили номера 100100, 199034 и 654321. Дочь писателя, Марина Чернышева, отметила, что все работы требуют доработки. «Особенно нам понравился сидячий вариант», – отметила она.

В процессе обсуждения члены жюри отметили, что министр культуры Владимир Мединский также просил отметить вариант под номером 111888, на макете писатель изображён сидящим на скамье. Однако проект, который красиво выглядел на фотографиях, в материале разочаровал членов жюри. Решено было предложить автору подать свою работу как «встречный вариант», чтобы она стала четвёртой в итоговом рассмотрении. «Мне больше всего понравился вариант 654321, – сказала председатель жюри Алла Манилова. – Но это поза Вознесенского, которая убирается шлифовкой».

За три варианта проектов-победителей все присутствующие на заседании члены жюри проголосовали единогласно. Лучший вариант будет выбран после доработки макетов авторами. Когда жюри определится с местами, авторы получат денежные премии: 350, 250 и 150 тысяч рублей в зависимости от места.





