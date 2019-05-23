«Это правда, что мальчишки управляют страной. Но в Перми из этого сделали неверный вывод, от формы гениталий личность не зависит»

В гимназии в Перми установили разный проходной балл для мальчиков и девочек — для мальчиков он оказался ниже. Родители возмутились, прокуратура начала проверку. Педагог Дима Зицер считает, что в пермской гимназии сексизма не больше, чем в обществе в целом.

Юрий Мартьянов/Коммерсантъ

«Кто управляет страной? Как правило, мальчишки бывшие», — сказала директор гимназии Татьяна Дьякова, комментируя дифференцированное отношение к мальчикам и девочкам. Прозвучало словосочетание «гендерный баланс». «Такое невозможно. Это параллельная реальность какая-то», – так отреагировал на ссылку с новостью о пермской гимназии известный педагог Дима Зицер. Но потом уточнил, что школа, выполняя социальный заказ, просто отражает ожидания взрослых.

Дима Зицер//кадр из видео/Семейный портрет/YouTube

– Нужен ли в классах «гендерный баланс»?

– Принцип, который близок мне и который я был бы рад предложить нашим детям: здорово, что все мы разные. Есть мальчики и девочки, блондины и брюнеты, люди разных национальностей. В том, что мы разные, – наша сила. Нужно ли стоять со счетчиком и смотреть, сколько кого в классе? На мой взгляд, безусловно, нет.







– А если из тридцати человек в классе всего пять мальчиков? Или наоборот?

– Если тут и можно говорить о какой-то проблеме, то не из-за успеваемости, а потому что, возможно, какие-то социальные модели взаимодействия будут прорабатываться иначе. Этих мальчиков будет в классе не хватать, и не только в романтическом смысле. Конечно, теоретически лучше, чтобы соотношение мальчиков и девочек в классе было 15/15, а не 5/25. Любой ценой? Конечно, нет.

– А правда ли, что девочки более прилежные, чем мальчики?

– Мне кажется, сначала хорошо бы разобраться, что в пермской гимназии понимают под словом «прилежный». Откуда вообще берется такой странный дискурс? Кто-то считает, что девочки более прилежные, чем мальчики. Кто-то - что мужчины умнее, чем женщины, А некоторые, как Успенский нас научил, и мышей едят...

– Очевидно, что у девочек обычно более аккуратный почерк, они не плюются бумажкой через ручку на уроке, а слушают учителя, делают уроки...

– Как чудесно мы ввалились сейчас cразу в несколько стереотипов… Если речь идет о том, что женщина должна: а) лежать, и б) смирно, как говорил Жванецкий, если именно эту роль поддерживают и диктуют окружающие, девочкам часто ничего другого не остается. Не оттого, что они от природы таковы, а оттого, что с самого раннего детства по разным поводам разные люди им говорили: «Ты же девочка!» Знаете, мне даже неудобно рассуждать на эту тему. Это такое совсем уж общее место в педагогике, социальной психологии, антропологии уже многие годы. В предлагаемой модели «девочки — прилежные, а мальчики управляют страной» нет практически никаких шансов ни на счастливых мальчиков, ни на счастливых девочек.

– Но гимназия, в которой это приключилось, одна из лучших в Перми.

– А по каким критериям она лучшая? Если все, что написали в новостях, правда, то у меня очень большие сомнения насчет этого рейтинга. Получается, что в 21-м веке о профессиональном и человеческом уровне людей судят по форме гениталий... Остается только развести руками. Я неоднократно бывал в Перми, и поверьте, там есть замечательные учителя и прекрасные школы. Но я в принципе не сторонник всевозможных рейтингов. Двадцать лет назад еще можно было оценивать школу по количеству выпускников, которые поступили в университет. А сейчас ведь подавляющее большинство детей после школы идет в вузы. Может быть, оценивать школу надо не по факту поступления, а по тому, что выпускники потом делают в этих вузах и насколько они реализованы?

– А что вообще в школах происходит, если даже в лучших гимназиях такое случается? Насколько распространены проявления сексизма?

– Если бы этого сексизма не было в обществе, то было бы странно увидеть его в школах. Но он распространен повсеместно. Школа во многом выполняет сложно устроенный заказ детей и родителей, плюс на нее очень сильно влияет государство. Как только меняется заказ, меняется и школа. Я бы не хотел кидать камень в учителей или в родителей. Но кейс, который мы обсуждаем, отражает то, что происходит в нашем обществе. Ведь директор пермской гимназии права, когда говорит, что страной руководят мужчины. Просто мы с ней разные выводы делаем из этого факта. Она считает, что это результат половых различий, я считаю, что повлияли на это другие факторы.

– Но у нас уже выросли эти мальчики и девочки, которые под давлением социальных требований стали более прилежными или менее прилежными. Различия уже сформировались...

– Я не уверен, что с вами согласен.

– Вы же еще не знаете, что я хочу спросить.

– Вы уже произнесли, что «у нас выросло поколение, в котором более прилежные девочки и менее прилежные мальчики». Это все равно что говорить, что цыгане воруют детей, евреи — жадные, а русские — алкоголики. Сделать мир черно-белым очень удобно.

– Но разница же есть в том, как мальчики и девочки воспринимают информацию, с какой скоростью растут?

– Разница в восприятии информации есть и между двумя мальчиками. И она зачастую больше, чем разница между девочкой и мальчиком. Но мы хватаемся за формальный признак и делаем обобщение. Я ведь не умалишенный и понимаю, что есть различия между мужчинами и женщинами в самых разных проявлениях. Но эти различия не личностные. От того, какие у человека гениталии, его личность не зависит.

– То есть мальчикам в конкуренции с девочками не нужны какие-то меры поддержки?

– И у мальчиков, и у девочек бывают разные периоды в развитии, и всем им нужна поддержка со стороны педагогов, которые не должны делить детей по формальному признаку. Человек — очень сложное существо, и задача педагога — усложнять представление детей о человеке, а не упрощать его.

– Задам еще один банальный вопрос. А почему же тогда девочки лучше учатся в школе, а во взрослой жизни более продвинутыми оказываются мальчики? И это происходит до того, как у девочек начнутся дети, декреты и прочие личные истории.

– Вот вы сказали «более продвинутыми». А кем продвинутыми? Нами. История не в том, рожали девочки или нет, а в этой самой формуле «ты же мальчик» или «ты же девочка». Даже если они не произносятся в семье, они впитываются из воздуха. Из подарочков, которые мальчикам и девочкам делают: одним — конструктор, другим — «посудка». Из одежды, которая покупается им. «Раз ты такой, значит, ты должен...» – это совершенно дикая мантра. «Если ты девочка, то ты не будешь пилотом. - Почему? - Не будем об этом говорить, просто не будешь, и все». Или еще более жуткая формула: «Мужчина должен защищать. - Кого и от чего? - Не будем об этом говорить». И мужчина придумывает маленькие локальные войны, чтобы оказаться настоящим мужчиной. А женщина должна сделать так, чтобы ему с его разбитой челюстью было куда вернуться. Такая пошлятина. Эти разговоры сродни разговорам на тему «но ведь не было среди великих художников женщин». Не было, потому что в это время в мире главенствовала теория, что, если бабу из дома выпустить, она тут же под первого встречного ляжет. Кто это придумал? Мужчины и придумали. А про детей? Это придумали взрослые.

– Почему все перепечатали новость о пермской гимназии, но официальные комментарии на эту тему очень аккуратны? «Вот пусть родители с жалобой обратятся, тогда мы проверим». Хайп был, а общественной дискуссии не случилось.

– Потому что этот хайп был искусственный. Большей части аудитории то, что имеет отношение к детям и не связано с насилием, к сожалению, просто не интересно. Это ведь тоже такая известная «взрослая» формула: «Мы же выжили, и они выживут».

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»