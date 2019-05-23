Микроавтобус ушёл под бетономешалку на КАД. Водителя пришлось вырезать

Впечатляющими кадрами с кольцевой делятся очевидцы. На деле всё оказалось не так страшно, как предполагали в соцсетях.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 23 мая около 13:30 на КАД в Выборгском районе города столкнулись микроавтобус «Пежо Боксер» и грузовой автомобиль. Пострадал водитель микроавтобуса, в состоянии средней степени тяжести его госпитализировали.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» отмечают, что авария случилась на внешнем кольце, перед съездом на Парашютную улицу. На кадрах видно, как работают спасатели. В ответ на предположения о самом страшном Андрей уточняет: «Я мимо проезжал, смотрел. Водитель жив, просто в кабине зажало».





