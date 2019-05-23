Александр Дюков: Вариантов лимита на легионеров два – или «6+5», или «8+17»

Президент РФС Александр Дюков 23 мая рассказал некоторые подробности предстоящих изменений в лимите на легионеров в Российской премьер-лиге, которые будут действовать с сезона-2020/21.

Как передает «Спорт-Экспресс», рассматриваются две схемы: или нынешние «6+5», когда в составе команды на поле могут находиться максимум шесть иностранцев, или «8+17», когда в заявке клуба не может быть больше восьми легионеров, но при этом все они имеют право одновременно играть.

«Хочется, чтобы 85 – 90 процентов клубов были за одно решение. Сейчас мнения разделились. Большее число склоняется к варианту "8+17", но остаются сторонники "6+5". Что касается моей позиции, то я еще раз повторю: я противник лимитов и остаюсь при своем мнении. Но на данный момент было бы неправильно устраивать революцию и отказываться от лимита. В ближайшие годы мы останемся с лимитом. Мне ближе формат "8+17", мне кажется, что он позволит нам сделать шаг вперед. У каждого из вариантов есть свои плюсы и минусы, для меня в варианте "8+17" больше плюсов», – считает Дюков.

По мнению президента РФС, этот вариант даст тренерам большую свободу действий при выборе состава, и играть будут преимущественно те, кто лучше готов, а не у кого есть подходящий паспорт. Во-вторых, это позволит клубам сократить расходы на зарплаты и трансферы (российские игроки, как правило, стоили дороже иностранных при сопоставимом уровне). При этом, говорит Дюков, должна исчезнуть ситуация, когда на одной позиции в клубе играют несколько легионеров.







«С действующим лимитом мы видим следующий подход: есть позиция, на которой играет сильный легионер, но очень часто клубы руководствуются тем, что этот игрок может получить дисквалификацию или травму, тогда на этот случай есть легионер уровня ниже, который может его заменить. Если вы посмотрите составы клубов, то есть некоторые российские игроки, шансы которых выйти на поле стремятся к нулю», – подчеркнул президент РФС.

Ожидалось, что окончательное решение по новому лимиту на легионеров будет принято сегодня, 23 мая, на заседании исполкома РФС. По последним данным, решение было отложено до следующего исполкома, который должен пройти в июне.