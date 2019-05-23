Зеленский рассмотрит петицию о собственной отставке. Она набрала 25 тысяч подписей

Электронная петиция за отставку главы государства набрала необходимое количество голосов, чтобы быть рассмотренной президентом.

«Глубокоуважаемый Владимир Александрович [Зеленский], голосование за вас в большинстве своем было голосованием протестным. На самом деле вы не имеете поддержки 73% избирателей. Ваша личность вовсе не объединяет большинство украинцев, имеющих различные, отчасти диаметрально противоположные, взгляды и желания», – сообщается 23 мая в тексте петиции.

Автором обращения стал Безрук Максим, который полагает, что действия Владимира Зеленского на посту президента «разочаровывают» украинцев. «Создается недопустимая ситуация, когда "слуга народа" не имеет перед своим народом моральных обязательств, сформированных в предвыборном процессе», – указывают авторы.

Петиция была создана 22 мая. К утру 23 мая она набрала почти 12 тысяч подписей. Для рассмотрения главой государства необходимо 25 тысяч.





