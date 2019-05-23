Навальный рассказал о двухэтажном пентхаусе Мединского в центре Москвы

Двухэтажный пентхаус в центре Москвы, якобы оформленный на жену министра культуры России Владимира Мединского, обнаружил оппозиционер Алексей Навальный. Об элитном жилье стоимостью, предположительно, не менее 200 миллионов рублей рассказывается в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, опубликованном 23 мая.

По утверждению ФБК, Марина Мединская стала собственником 300-метрового пентхауса в Москве 23 мая 2018 года. Двухэтажная квартира с террасой, спортзалом и библиотекой расположена в жилом комплексе на улице Ефремова. Согласно декларации о доходах Мединского, чтобы приобрести подобную недвижимость, ему бы пришлось откладывать полностью весь заработок начиная с 2013 года.

кадр из видео/Алексей Навальный/YouTube

кадр из видео/Алексей Навальный/YouTube







В декларации за 2018 год Владимир Мединский показал 41,9 млн рублей дохода. Супруга министра заработала также 41 млн. Сведения, обнародованные оппозицией, чиновник пока не прокомментировал.

Также в расследовании ФБК упоминается влиятельный петербуржец, один из основателей Русского афонского общества Константин Голощапов. По данным ФБК, ему принадлежат права на фильм «Иннокентий Сибиряков. Помогите мне, я страшно богат!» о православном меценате 19-го века. Ленту активно продвигают российские власти, из бюджета на показ фильма в России выделили 5,5 млн рублей, столько же на прокат в Париже и ещё 10 млн – на показы в Швейцарии. Ранее у Голощапова нашли виллу за 39 млн евро в Хорватии.