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Власть
23.05.2019 15:44
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Глава Пскова ушёл в отставку после конфликта с губернатором Ведерниковым

Депутаты Псковской городской думы досрочно прекратили полномочия главы города Ивана Цецерского. Соответствующий вопрос в повестку очередной сессии гордумы внёс сам Цецерский, сообщает «Псковская губерния».

Решение принималось тайным голосованием. За отставку градоначальника, который занимал этот пост десять лет, проголосовали 22 из 24 присутствующих депутатов. И. о. главы города Пскова назначена заместитель Цецерского Елена Полонская.

Выпускник Львовкого высшего военно-политического училища, подполковник ВДВ, член партии «Единая Россия» ранее был избран председателем правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления. Совмещать этот «столичный» пост с работой главой Пскова он не мог по закону. Однако Цецерский остался депутатом Псковской городской думы по одномандатному избирательному округу №5.

Цецерский заявил, что ранее у него испортились отношения с губернатором Михаилом Ведерниковым, после того, как в прошлом году оппозиция в гордуме не позволила бизнесмену Александру Братчикову стать главой администрации Пскова. Владельца крупной агрофирмы Братчикова называли кандидатурой, согласованной с местными областными властями на пост главы Пскова.



«От этого голосования испортились мои отношения с губернатором, и отношения испортились очень серьезно. Но в этих склоках я не участвовал, я делал всё, чтобы Братчиков стал главой администрации города. Ни одному депутату я не сказал, как им надо голосовать», – цитирует Цецерского «Псковская губерния».

Несмотря на формальное разделение властей, Иван Цецерский заявил, что следующий глава города не может быть избран без согласования с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

«Это аксиома взаимодействия с областной властью. Если кто-то считает, что можно стать главой Пскова вопреки позиции губернатора, это ошибочное утверждение. Никогда не станет главой Пскова человек, если он не будет согласован с губернатором. Если, не дай бог, это состоится, это будет очень печально, конфликтная ситуация никому не нужна», – сказал бывший глава Пскова.

Цецерский напомнил, что в прошлом конфликты между городской и областной властями отягощали и без того нелегкое финансовое положение города.

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