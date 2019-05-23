Новый виток «дизельгейта»: Bosch заплатит штраф за поставки для Volkswagen

Компания Bosch согласилась заплатить штраф в размере 90 миллионов евро за то, что обеспечивала Volkswagen и другие компании теми самыми устройствами для «дизелей», которые позволяли фальсифицировать экологические тесты.

По заявлению немецкой прокуратуры, компания Bosch поставила около 17 миллионов контрольных устройств для дизельных двигателей с программным обеспечением, позволявшим манипулировать уровнем вредных выбросов во время экологических тестов, сообщает 23 мая Automotive News Europe. За это прокуратура наложила на компанию штраф в 2 миллиона евро за «нарушение законодательства» и еще 88 миллионов евро за получение незаконной экономической выгоды.

В Bosch заявили, что принимают наказание и не будут его оспаривать. При этом в компании надеются, что на этом расследование в отношении Bosch как поставщика компонентов для двигателей закончено и больше не возобновится.

Несмотря на то, что инициатива по установке контрольных устройств, позволявших манипулировать результатами тестов, исходила от автопроизводителей, а Bosch была лишь исполнителем заказа, компания несет за это ответственность. Более того, представитель прокуратуры заявил, что, несмотря на окончание расследования в отношении всей компании, к отдельным её работникам у следствия еще остаются вопросы.

Если в Германии следствие в отношении Bosch закрыто и решения вынесены, то в США, похоже, аналогичное расследование продолжается. Под подозрением оказалась продукция FiatChrysler и General Motors, одним из поставщиков которых был немецкий концерн Bosch.





