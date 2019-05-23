Гвардиола заработает в «Ювентусе» более 100 млн евро

Испанский тренер Хосеп Гвардиола согласился возглавить итальянский «Ювентус». Как сообщает Football Italia, срок действия контракта составит четыре года, с зарплатой 24 млн евро в год без учета бонусов и премий. Таким образом, всего испанец может заработать более 100 млн евро.

48-летний Гвардиола один из самых успешных тренеров современности. Он трижды приводил к титулу чемпионов Испании «Барселону» (2008/09, 2009/10, 2010/11), а также дважды выигрывал с ней Лигу чемпионов (2008/09, 2010/11). С «Баварией» из Мюнхена он трижды становился чемпионом Германии (2013/14, 2014/15, 2015/16) и победителем клубного чемпионата мира (2013). В качестве главного тренера «Манчестер Сити» он дважды побеждал в чемпионате Англии (2017/18, 2018/19).

В чемпионате Италии у «Ювентуса» все отлично: команда не уступает титул национального чемпиона с 2012 года. На европейской арене дела идут похуже: в 2015 и 2017 годах туринский клуб выходил в финал Лиги чемпионов, но проигрывал. В нынешнем розыгрыше «Ювентус» уступил в четвертьфинала «Аяксу».

Напомним, что с 2018 года за «Ювентус» играет пятикратный обладатель «Золотого мяча» (самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе) Криштиану Роналду.





