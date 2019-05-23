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Авто
23.05.2019 15:40
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Закон об усилении контроля за техосмотром приняли в третьем чтении

Госдума на заседании 23 мая приняла в третьем чтении законопроект, усиливающий контроль за проведением технического осмотра транспорта. Он вводит обязательную фотофиксацию автомобиля во время техосмотра, а также электронные диагностические карты.

Законопроект был подготовлен правительством России. Обязательная фотофиксация процедуры техосмотра транспортного средства и оформление диагностических карт в электронном виде с усиленной квалифицированной подписью призваны исключить возможность их подделки. Кроме того, документ обязывает операторов техосмотра раз в два года проходить процедуру подтверждения соответствия требованиям аккредитации.

Контролировать ТО будут МВД и Российский союз автостраховщиков (РСА). Первые получат полномочия по контролю за соблюдением правил проведения техосмотра. Вторые должны будут следить за соблюдением требований к характеристикам и перечню средств диагностики, программному обеспечению, средствам фотофиксации и помещениям, где проводится ТО.

По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, нововведение позволит снизить число ДТП из-за неисправных автомобилей, минимизировать число мошеннических схем при оформлении диагностических карт и снизить коррупцию в этой сфере, говорится на сайте нижней палаты. Особенно он подчеркнул то, что нормы будут распространяться и на автобусы, из-за технического состояния которых в последние годы в России происходили крайне серьезные аварии.



«Реализация этой инициативы – хороший пример использования цифровых технологий на благо граждан», – отметил Володин.

Закон вступит в силу через год после дня его официального опубликования.

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