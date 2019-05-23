Закупку видеокамер для КАД за 1,7 млрд рублей откатывают назад. Заявка победителя не устроила ФАС

Федеральная антимонопольная служба предписала Упрдор «Северо-Запад» пересмотреть заявку единственного участника закупки видеокамер наблюдения для кольцевой автодороги. Ранее конкурс приостановили.

Как сообщил «Фонтанке» 23 мая начальник Управления контроля размещения госзаказа ФАС России Артем Лобов, жалоба ФГУП «СВЭКО» была признана обоснованной в части установления в закупочной документации ненадлежащих требований и ГОСТ, утративших силу. Кроме того, выявлены нарушения в проекте контракта. «Заказчик не установил надлежащую ответственность за непредоставление информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с исполнителем, общей стоимостью свыше10% цены контракта», – уточняют в ведомстве. При этом заявка победителя закупки была неправомерно признана соответствующей требованиям, так как в качестве подтверждения опыта был представлен договор субподряда.

Ранее Санкт-Петербургское УФАС России приостановило 2 аукциона Упрдор «Северо-Запад» по оснащению объектов КАД средствами обеспечения транспортной безопасности. Жалобы подавали ФГУП «СВЭКО» и ООО «Технологические системы и сервис». Их не устроило, что заказчик, по их мнению, вводит участников в заблуждение, позволяет указывать в заявке показатели, противоречащие ГОСТ, устанавливает незаконные дополнительные требования.

Незадолго до этого Упрдор «Северо-Запад» подвел итоги двух аукционов общей стоимостью более 1,7 млрд рублей. Подрядчиком была выбрана компания «Лентрансспецстрой», ее заявка была единственной, соответствующей требованиям. В декабре компания уже чуть было не получила эти контракты, но тогда решение о выборе поставщика также отменила антимонопольная служба.





