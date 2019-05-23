Хамская парковка у ДЛТ парализовала Большую Конюшенную

«Паркуюсь где хочу»: неправильная парковка около магазина ДЛТ в который раз запирает Большую Конюшенную улицу в центре Санкт-Петербурга.

«Одна беда, девушки, припарковав машину во втором ряду, уходят в магазин. Легковые проезжают, а автобус встал и полностью остановил движение», – рассказывают днём 23 мая очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» и демонстрируют фотографию нарушения. К сожалению, номера на автомобиле не разглядеть, поэтому точно выяснить, кто владелец машины и кто был за рулём, затруднительно.

Напомним, в 2015 году у ДЛТ дама бросила «Бентли» так же, вторым рядом, и ушла за покупками. За ней встал автобус, и в собравшейся пробке ждала скорая. В октябре 2018 года на том же самом месте припарковался мужчина на «Роллс-Ройсе». «Фонтанка» опубликовала кадры с места нарушения, и ГИБДД выписала ему штраф.







Не далее как 23 мая за неправильную парковку была привлечена к ответственности владелица Range Rover, известная по творческому псевдониму с сексуальным оттенком. Она оставила машину прямо на тротуаре у Казанского собора.

Недавно дорожные полицейские получили указание активнее мониторить Интернет и реагировать не только на публикации в СМИ, но и сообщения в соцсетях о нарушениях ПДД.