В правительственном районе Лондона нашли «подозрительный предмет» во время обсуждения Brexit

В то время, когда министры решали судьбу голосования по выходу королевства из ЕС, центр города перекрыли.

«Временное перекрытие дорог в районе Уайтхолл, где был обнаружен подозрительный объект. Полиция начала работы сегодня в 12 часов. Офицеры до сих пор на месте», – сообщает 23 мая полиция британской столицы в своем твиттере.

Temporary road closures in place around Whitehall whist suspect item assessed. Police attended at 1201hrs today. Specialist officers are now in attendance. Thank you for your patience