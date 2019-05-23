«Мы проигрываем агрессору». Зеленский отверг возможность переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский публично назвал Россию страной-агрессором. Об этом он сказал во время выступления на бизнес-форуме IForum, трансляцию вел телеканал «112 Украина».

«Мы сегодня, как бы обидно это ни звучало, проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору», – заявил он, комментируя статистику о развитии электронного правительства.

Во время этого же выступления Зеленский употребил слово «чуваки» и сразу же извинился за это. «Как бы было бы круто, когда ты едешь на работу и ты не только получаешь новости, не только видишь, какая там сегодня погода, а ты реально контролируешь, какие законопроекты подаются, ты можешь их изменять, какие чуваки… извините за это слово, но они пока такие – какие люди, будем надеяться, что они люди, – какие люди избираются, как их можно отозвать, какие вы петиции готовите, как вы можете дополнять тот или иной законопроект... Поэтому я правда мечтаю о нашей стране в смартфоне, и чтобы мы были первыми в мире, минуя тот этап, который я говорил, этап, который сегодня в мире, который нам действительно сложно догнать», – сказал президент.

Перед началом своего выступления на IForum Зеленский отверг возможность ведения переговоров с Россией, сообщает «Громадське».

На вопрос журналистов, будут ли переговоры с Россией, Зеленский ответил, что нет.





