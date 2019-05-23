«Слава России!» Инфантино заговорил на русском в Кремле

Президент ФИФА Джанни Инфантино на русском языке поблагодарил руководство РФ, получая орден Дружбы в Кремле.

«Большое спасибо. Слава России!» – сказал спортивный функционер 23 мая. Слова Инфантино приводит РИА Новости.







Путин вручил главе ФИФА Инфантино государственную награду, и итальянец заговорил по-русски: «Большое спасибо. Слава России!» pic.twitter.com/kyyjx97fHa — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 23 мая 2019 г.

«Яркий праздник, который подарил нам чемпионат мира по футболу, надолго останется в памяти. Благодарен всем, кто помог этой мечте осуществиться, – гражданам России, нашим зарубежным партнерам и в первую очередь, конечно, президенту Международной федерации футбола господину Джованни Инфантино», — в свою очередь, сказал президент Владимир Путин перед вручением госнаград.

Напомним, в числе награжденных также стала спикер СовФеда Валентина Матвиенко. Она получила высшую государственную награду – орден Андрея Первозванного.

Семья Инфантино во время мундиаля находилась в Петербурге. Как писала «Фонтанка», дочь итальянца попала в больницу из-за аппендицита. Сотрудники Педиатрического медицинского университета прооперировали девочку, благодарный отец не отказал потом врачам в совместном фото на память.