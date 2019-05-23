Голландский квартал «Янила Кантри» украсит новое граффити

фото предоставлено ЗАО «Ленстройтрест»

Летом во дворе жилого квартала «Янила Кантри», построенного ГК «Ленстройтрест» в Янино, на одной из трансформаторных подстанций появится стрит-арт. Художники-граффитисты превратят фасады энергообъекта в яркие элементы городской среды.

Трансформаторная подстанция станет красочным арт-объектом благодаря акварельному рисунку с изображением каналов и ярких домиков Амстердама. Именно этот эскиз стал победителем конкурса, проходившего в течение месяца среди жителей нового микрорайона.

Энергообъекты, раскрашенные петербургскими художниками-граффитистами, стали одной из узнаваемых «фишек» и элементов комплексного благоустройства территории жилых кварталов «Ленстройтреста».

ЗАО «Ленстройтрест»

Сегодня в голландском квартале «Янила Кантри» и финском городке «Юттери» украшено граффити уже несколько трансформаторных подстанций. Они оформлены в голландской и морской тематиках, по мотивам сказок и детских мультфильмов. Каждый раз выбор работы-победителя проходит в рамках конкурса. Эскизы участников размещаются в официальной группе жилого квартала в сети «ВКонтакте». В финал проходит от трех до пяти работ, набравших наибольшее количество лайков. Окончательное решение принимает экспертный совет, состоящий из представителей ГК «Ленстройтрест», управляющей компании, художников.

ЗАО «Ленстройтрест»

Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест»:

– Сегодняшнего покупателя не интересуют «голые» квадратные метры и типичная застройка. Он устал от серых фасадов и хочет больше красок и оригинальных решений. Клиент выбирает новостройки с запоминающейся архитектурой и комфортной жилой средой, в развитии который он заинтересован не меньше, чем застройщик. Яркие граффити – уже стали хорошей традицией ГК «Ленстройтрест». Рисунки на трансформаторных подстанциях очень нравятся жильцам, особенно детям, и мы планируем в будущем проводить новые конкурсы эскизов и украшать будки в следующих очередях наших проектов.

фото предоставлено ЗАО «Ленстройтрест»

Напомним, голландский квартал «Янила» возводится по проекту архитектора Рюрда Гитема, партнера архитектурно-планировочной студии «KCAP» (Нидерланды). Продуманное благоустройство территории, современная архитектура, природа снаружи и внутри квартала, насыщенная внутренняя инфраструктура – таким должен быть европейский пригород по мнению ГК «Ленстройтрест».

Справка о компании ЗАО «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

ЖК ЮТТЕРИ, застройщик ООО "ЛСТ Проджект", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/yutteri/