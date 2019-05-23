Конкуренция на рынке автобусных перевозок между Петербургом и Финляндией растёт. Lux Express инвестирует в направление 100 млн рублей

Эстонский перевозчик Lux Express инвестирует 100 млн рублей в развитие направления Санкт-Петербург – Хельсинки. Об этом в ходе пресс-конференции 23 мая рассказал руководитель российского подразделения Lux Express Group (АО «Евролайнс») Райт Реммель.

С 15 июня будет запущен пятый рейс в финскую столицу отправлением в 7:45 с остановкой в аэропорту. На линию поставят три новых автобуса из Испании Scania Irizar i6.

По словам Реммеля, в российском рынке компания видит большой потенциал, несмотря на увеличение числа регулярных перевозчиков на финском направлении.

«Мы начали обслуживать маршрут Петербург – Хельсинки пять лет назад, тогда конкуренция со скоростным поездом казалась большим риском. Первый год не был успешным, на следующий был рост 70%, потом 20 – 25%, когда в 2017-м пришли Ecolines и другие, показатель стал чуть ниже, 10%. В этом году мы планируем рост 40%», – говорит руководитель российского подразделения компании.







Регулярные перевозки развиваются в противовес «серому» рынку, и здоровая конкуренция между первыми благоприятно влияет на рынок, уверены в Lux Express. Сейчас в Хельсинки ежедневно отправляется также два рейса АО «Совавто Санкт-Петербург», три – ООО «Амрон» (Ecolines) и один – АО «Третий парк» (начал тестирование маршрута через Лаппеенранту в апреле).

«Перевозчиков стало много, и очень хорошо, что это легальные перевозчики. Ситуация на рынке сейчас и пять лет назад – это день и ночь. Количество нелегальных операторов уменьшается. Каждый новый перевозчик, который приходит, добавляет пассажиров для всех. Если конкуренция здоровая, это открывает возможности для людей», – говорит Реммель. По его словам, один из важных факторов, который влияет на успех при наличии нескольких конкурентов, – это рейсы в аэропорт и ко времени отправления паромов. Ожидается, что в этом году треть пассажиров маршрута Петербург – Хельсинки воспользуются остановкой в аэропорту Вантаа.

Как уточнил Реммель, ежегодно Lux Express на линии Петербург – Хельсинки перевозит в пять раз меньше пассажиров, чем «Аллегро» (в 2018 году поездом воспользовались 482 тыс.человек. – Прим. ред.). По данным компании, 90% из них – россияне. За ними по количеству идут финны, эстонцы, южнокорейцы. В этом году заполняемость рейсов составляет 73%.

По данным СПАРК, в 2017 году выручка АО «Евролайнс» сократилась до 226 млн рублей с 241 млн в 2016-м, а чистая прибыль подросла с 14 до 17 млн рублей. По данным компании, рост пассажиропотока из Петербурга в Финляндию и Прибалтику составил 13% (всего 515 тыс. человек).

Планов на рейсы до Тампере или Турку у компании нет – слишком сильна конкуренция внутри Финляндии. В то же время Lux Express присматривается к конкурентам, которые запустили маршруты в Лаппеенранту и Иматру («Эколайнс» – в апреле 2019-го, «Северная Пальмира» – в ноябре 2018-го, «Совавто» ездит туда уже много лет). «В этом году точно не сделаем, посмотрим, как пойдёт у других», – говорит Реммель, подчёркивая, что на этом направлении экономические риски выше, чем на хельсинкском: поскольку большинство россиян едут в приграничные города за покупками, то пассажиропоток сильно зависит от круса евро, а нескольких рейсов Ryanair в неделю из аэропорта Лаппеенранты тоже недостаточно.