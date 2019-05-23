Водитель, квадроциклист и байкер погибли в Петербурге и области. Везучий скейтбордист попал на видео

За 22 мая в Петербурге и Ленобласти в дорожных авариях пострадали 38 человек и погибли трое. Всего за день в обоих регионах зафиксировали 407 ДТП, из которых 33 – с пострадавшими.

Как сообщает 23 мая УГИБДД на своей странице «ВКонтакте», в Петербурге за среду произошло 340 аварий, и в 26 случаях пострадали люди. Травмы получили 27 взрослых и пятеро детей. Один человек погиб. На дороге Зеленогорск – Приморск утром 22 мая молодой парень на «Ладе» врезался в дерево. Машину буквально намотало на сосну, водитель скончался на месте.

Другой водитель, тоже в Курортном районе города, ночью влетел в фонарный столб. ДТП попало на камеры. На записи видно, как водитель на приличной скорости не справляется с управлением, машину заносит, и она врезается в столб. Пострадали трое: сам водитель и две его пассажирки.







А вечером в Сестрорецке столкновение двух автомобилей едва вновь не переросло в ДТП с пешеходом. Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД Курортного района, около 20:31 у дома 373 по Приморскому шоссе столкнулись автомобиль Mercedes под управлением 42-летнего мужчины и Daewoo Nexia, за рулем которой был 47-летний гражданин Узбекистана. В результате водитель и пассажир «Нексии» получили легкие травмы.

На записи с камеры, заснявшей столкновение, видно, что «Мерседес» (предположительно «Майбах») поворачивает на желтый, а «Дэу» вылетает на перекресток уже откровенно на красный свет и врезается ему в бок. В это время на углу находились двое пешеходов, которые ждали зеленый, чтобы перейти дорогу. Один стоял на тротуаре, второй – со скейтом – рядом на проезжей части. От удара «Мерседес» отлетел прямо в сторону скейтбордиста, но, к счастью, тот успел отпрыгнуть на тротуар.

Похожий случай произошел 20 мая на Бухарестской. А вот на углу улицы Ленина и Чкаловского проспекта 22 мая пешеходу не повезло: отлетевший после столкновения с другой машиной автомобиль сбил его на тротуаре.

В Ленинградской области за прошедший день зафиксировали 67 дорожных аварий, в том числе 7 – с пострадавшими. Травмы получили пятеро взрослых и один ребенок. Два человека погибли: в Кировском районе – квадроциклист, в Выборгском – байкер. Последний стал четвертой жертвой ДТП среди мотоциклистов в 2019 году.

Около 21 часа на 38-м километре дороги Петербург – Кировск 21-летний гражданин Беларуси на квадроцикле Yamaha, двигаясь со стороны трассы «Кола» в направлении Староладожского канала, не справился с управлением и опрокинулся, сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД Кировского района области. Молодой человек погиб на месте. Как отмечают в группе, от него сильно пахло алкоголем, а из документов при нем был только паспорт.

Примерно полтора часа спустя смертельная авария случилась на 5-м километре дороги Рощино – Цвелодубово. По информации «Дорожного инспектора», около 22:30 31-летний мужчина на мотоцикле Honda неправильно выбрал скорость и не справился с управлением. Он столкнулся с автомобилем KIA Rio под управлением 59-летней женщины и от полученных травм скончался на месте.

Кроме того, днем на трассе «Нарва» в ДТП пострадал ребенок-пешеход. Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД, в 16:07 на 63-м километре автодороги, в поселке Сельцо Волосовского района, 41-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Passat, ехавший со стороны Петербурга в направлении Кингисеппа, сбил 9-летнего мальчика. Тот перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенок получил травмы средней степени тяжести и был доставлен в ЦРБ города Гатчины.