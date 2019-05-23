Путин повесил на шею Матвиенко орден Андрея Первозванного. За предельную ответственность
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко получила высшую государственную награду в Кремле 23 мая. Вместе с ней в зале награждали Джованни Инфантино и Ларису Долину.
Матвиенко получила орден Андрея Первозванного, как на торжественной церемонии отметил президент России Владимир Путин, за «мудрость и опыт, системное видение государственных задач, умение обеспечить их решение и предельную ответственность». Сама глава Совфеда отметила, что никогда в жизни так не волновалась, а президента назвала строгим и требовательным руководителем.
Сам знак и цепь еще с петровских времен было принято украшать бриллиантами, на одном из таких орденов ювелиры насчитали 467 камней общим весом 24 карата. Есть ли бриллианты на ордене Матвиенко, неизвестно.
Путин вручил Матвиенко орден Андрея Первозванного. Спикер Совфеда призналась, что никогда в жизни так не волновалась. Потом стало ясно почему. Валентина Ивановна назвала Путина строгим и требовательным руководителем) pic.twitter.com/EnozlC00YY— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 23 мая 2019 г.
Вместе с экс-губернатором Петербурга, о награждении которой накануне 70-летнего юбилея стало известно еще в конце марта, различные награды получили, например, сатирик Михаил Жванецкий, актер Сергей Маковецкий, певица Лариса Долина. Орден Дружбы вручили президенту ФИФА Джованни Инфантино.
В апреле орденом Андрея Первозванного также был награжден премьер-министр Индии Нарендра Моди. Из российских политиков кроме Матвиенко награду вручали министру обороны Сергею Шойгу.
Справка:
Эскиз ордена Святого апостола Андрея Первозванного собственноручно создал сам Петр I. Эта наивысшая награда Российской империи была самым первым и престижным русским орденом, который оставался таковым вплоть до Октябрьской революции 1917 года.
Орден посвящен апостолу Андрею Первозванному, так как он всегда считался заступником Руси и распространителем христианства в Великой Скифии. Орден, созданный в его честь, является чуть ли не самым дорогим в мире. Его ориентировочная стоимость превышает сумму в 5 млн долларов. Эта награда всегда включала в себя звезду, крест и ленту. Все знаки, а также сама цепь довольно часто были украшены россыпью небольших бриллиантов, поэтому после смерти кавалера наследники были обязаны вернуть все обратно в государственную казну. За все время существования Андреевского ордена им было награждено не более 1 тыс. человек.
В 1998 году орден Св. Андрея Первозванного был вновь учрежден указом президента России №757. В настоящий момент эта награда является высшим государственным знаком РФ. Им награждают выдающихся общественных и государственных деятелей, а также простых граждан - только за исключительные заслуги перед Родиной, которые в значительной степени способствовали величию, славе и процветанию страны. Андреевским орденом могут поощряться и иностранные руководители, и главы правительств за особые заслуги перед Россией. Первым, кто удостоился новой награды, был академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. Его наградили в 1998 году за выдающийся вклад в дело развития российской культуры.