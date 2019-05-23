Путин повесил на шею Матвиенко орден Андрея Первозванного. За предельную ответственность

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко получила высшую государственную награду в Кремле 23 мая. Вместе с ней в зале награждали Джованни Инфантино и Ларису Долину.

Матвиенко получила орден Андрея Первозванного, как на торжественной церемонии отметил президент России Владимир Путин, за «мудрость и опыт, системное видение государственных задач, умение обеспечить их решение и предельную ответственность». Сама глава Совфеда отметила, что никогда в жизни так не волновалась, а президента назвала строгим и требовательным руководителем.

Сам знак и цепь еще с петровских времен было принято украшать бриллиантами, на одном из таких орденов ювелиры насчитали 467 камней общим весом 24 карата. Есть ли бриллианты на ордене Матвиенко, неизвестно.







Путин вручил Матвиенко орден Андрея Первозванного. Спикер Совфеда призналась, что никогда в жизни так не волновалась. Потом стало ясно почему. Валентина Ивановна назвала Путина строгим и требовательным руководителем) pic.twitter.com/EnozlC00YY — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 23 мая 2019 г.

Вместе с экс-губернатором Петербурга, о награждении которой накануне 70-летнего юбилея стало известно еще в конце марта, различные награды получили, например, сатирик Михаил Жванецкий, актер Сергей Маковецкий, певица Лариса Долина. Орден Дружбы вручили президенту ФИФА Джованни Инфантино.

В апреле орденом Андрея Первозванного также был награжден премьер-министр Индии Нарендра Моди. Из российских политиков кроме Матвиенко награду вручали министру обороны Сергею Шойгу.