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Фонтанка Pro
24.05.2019 10:42
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Ничего лишнего. Читатели «Фонтанки» выбрали самого экономного петербуржца

Мы попросили петербуржцев поделиться секретами бережливой жизни, а потом — проголосовать за один из шести народных способов экономии.

Ничего лишнего. Читатели «Фонтанки» выбрали самого экономного петербуржца

Больше всего участникам голосования понравились лайфхаки, предложенные нашим читателем Андреем. Он стал победителем конкурса «Как вы экономите?» и получил приз, который ему вручила компания МегаФон.

Напомним, что Андрей оптимизирует семейный бюджет, используя кэшбэк, бонусные карты и покупая продукты по акции. А еще — ходит за покупками с многоразовыми сумками, вкручивает светодиодные лампочки и, при необходимости, заменяет отпуск на море солярием и ванной с солью.

Материал подготовлен специально для ПАО МегаФон.

 

 



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