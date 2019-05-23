Ничего лишнего. Читатели «Фонтанки» выбрали самого экономного петербуржца

Мы попросили петербуржцев поделиться секретами бережливой жизни, а потом — проголосовать за один из шести народных способов экономии.

Больше всего участникам голосования понравились лайфхаки, предложенные нашим читателем Андреем. Он стал победителем конкурса «Как вы экономите?» и получил приз, который ему вручила компания МегаФон.

Напомним, что Андрей оптимизирует семейный бюджет, используя кэшбэк, бонусные карты и покупая продукты по акции. А еще — ходит за покупками с многоразовыми сумками, вкручивает светодиодные лампочки и, при необходимости, заменяет отпуск на море солярием и ванной с солью.

Материал подготовлен специально для ПАО МегаФон.





