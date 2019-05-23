В помощь автотуристу. Как заправиться на финской АЗС?

Фото: Александр Кузин

Россияне, которые отправляются на машине в Финляндию, могут заправиться на АЗС Teboil (входит в группу компаний LUKOIL).

На территории Финляндии у Teboil* 116 АЗС (сервисных станций) и 208 автоматических станций, в том числе 62 Teboil Express. Рассмотрим каждый тип.

Обычно сервисные станции Teboil дополняется разнообразными услугами для людей и машин. Это могут быть мойки, магазины, автосервис, кафе-рестораны. Расплачиваться можно и в автоматическом режиме, и у оператора АЗС. Работают такие заправки по особому графику.

Автоматические станции принимают кредитные и дебетовые карты, а также наличные. Скидки по картам лояльности здесь такие же, как на обычных АЗС, – при этом работают заправки-автоматы круглосуточно.

Особняком стоят Teboil Express. Это тоже автоматические заправки, но карты лояльности на них не действуют, поскольку цена на топливо там и так минимальная.

Единственное, что вам точно не подойдет, – это дизельная заправка для грузовиков. Такие АЗС маркируются большой буквой D. Они могут стоять рядом с обычными АЗС или на отшибе.

Во время заправки вы можете использовать карту лояльности LUKOIL – «ЛИКАРД», оформленную в Россию. Она также позволяет покупать различные продукты на заправках, в магазинах, сервисах и кафе Teboil по специальным ценам. Карту выдают бесплатно. Можно оформить временную прямо на АЗС — и сразу же начать использовать, а постоянную забрать в следующий раз.

Кафе-рестораны Teboil традиционно гордятся своими бургерами и домашними обедами. Все можно съесть на месте или взять с собой. Разумеется, есть детское меню, а также блюда с маркировкой G(luteniton), L(aktositon), V(egan) — это безглютеновая, безлактозная и веганская еда. Стоит посетить и магазины Teboil, которые работают даже тогда, когда остальной финский ритейл спит. Подробнее о еде Teboil можно прочесть здесь.

Стоит отметить, что у Teboil есть центр обслуживания клиентов, в котором можно получить консультацию в том числе на русском языке. Центр работает с понедельника по пятницу, с 8:00 до 16:00. Его номер есть на бензоколонках и автоматах. Наберите и попросите соединить с русскоязычным оператором. Как это работает, читайте в нашем материле.