«Это наша земля, и мы будем её защищать». Депутат Слуцкий ответил NATO про Крым

У России хватит сил и средств защитить Крым от посягательств на полуостров, в том числе со стороны НАТО, заявил 23 мая председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Вопрос принадлежности полуострова для России закрыт. Это наша земля, и мы будем ее защищать. Средств и сил для этого хватит», – цитирует парламентария «Интерфакс».

По словам Слуцкого, Крым пять лет назад добровольно и абсолютно легитимно вошел в состав РФ, поэтому ни США, ни Евросоюз, ни НАТО не могут навязывать свою волю крымскому народу и дезавуировать итоги референдума о воссоединении с РФ.

«Призывы главы военного комитета НАТО Стюарта Пича к российским войскам покинуть Крым только на первый взгляд могут показаться неадекватными. На самом деле подобные высказывания отражают общий антироссийский курс альянса и служат оправданием для усиления его активности на южных рубежах России», – сказал Леонид Слуцкий.







22 мая глава военного комитета НАТО Стюарт Пич на заседании руководителей генеральных штабов стран альянса заявил, что признать Крым российской территорией невозможно.

«Чтобы было ясно, альянс не принимает и не примет незаконную аннексию Крыма Россией, и мы продолжаем призывать Россию вывести войска из Крыма», – заявил Пич.

Представители НАТО присутствовали на инаугурации президента Украины Владимира Зеленского 20 мая в Верховной раде. Через два дня новый президент Украины своим указом назначил посла Украины при НАТО Вадима Пристайко заместителем главы администрации президента .