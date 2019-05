За 80 дней вокруг света на старинном автомобиле. Британское ралли пройдет и по России

Британская компания Rally The Globe открыла запись желающих поучаствовать в кругосветном ралли на винтажных и антикварных автомобилях. Для участия достаточно двух условий: ваш автомобиль должен быть выпущен до 1976 года, и вы должны быть готовы внести 80 000 фунтов за участие.

«В лучших традициях Филеаса Фогга это кругосветное путешествие длиной в 22 000 миль должно занять 80 дней», — приводит слова организатора ралли Фреда Галлахера издание Autocar. Ралли стартует с «нулевого меридиана» в британском Гринвиче 23 мая 2020 года и планирует прибыть в ту же точку 19 июня 2021 года.

А как же обещанные 80 дней, спросите вы? Дело в том, что маршрут будет разбит на три этапа, между которыми предполагаются довольно большие перерывы.

Первый этап в 5 тысяч километров и 17 дней пройдет с 23 мая по 9 июня 2020 года от Лондона до порта Касабланка в Марокко. После чего автомобили на грузовом судне будут переправлены через Атлантический океан в американский Бостон, где им предстоит путь в 10 тысяч километров до канадского города Ванкувер. Предполагается, что этот этап займет 21 день, он стартует 19 сентября и закончится 10 октября 2020 года.







Третий этап кругосветного ралли будет не только самым протяженным, но и самым интересным. Он должен стартовать 8 мая 2121 года во Владивостоке, откуда участники направятся в путешествие длиной в 20 тысяч километров через Россию, Казахстан, Киргизию, Белоруссию, Польшу, Германию и Голландию, с тем чтобы через 42 дня финишировать в Британии у того же самого «нулевого» меридиана.

Сама по себе задача преодоления расстояния в 35 тысяч километров на автомобиле, чьи молодые годы остались далеко в прошлом, выглядит нетривиально. Однако организаторы постарались добавить интереса, запланировав не менее сотни «скоростных и навигационных» соревнований, по итогам которых победитель будет награжден почетным званием чемпиона Rally the Globe Round the World. Правда, Международная автомобильная федерация (FIA) ничего про этот титул не слышала, но не надо придираться к мелочам.

Конечно, пишет Autocar, вы вполне можете объехать вокруг света и самостоятельно, и вполне возможно, что это обойдется вам дешевле 80 тысяч фунтов (то есть 90 тысяч евро). Но тогда вы будете предоставлены самим себе, а не заботам многоопытного Фреда Галлахера, неоднократного чемпиона мира по ралли (он был штурманом у Хенри Тойвонена, Юхо Канкунена, Ари Ватанена, не говоря уж о Бьорне Вальдегарде). После окончания блестящей спортивной карьеры Галлахер остался верен спорту и 20 лет подряд был clerk of the course (главным стюардом) на многих соревнованиях, проводимых WRC и FIA.

Так что проверьте еще раз год выпуска своего автомобиля и наличие денег в банке — и в случае успеха даже Филеас Фогг может вам позавидовать.