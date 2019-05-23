ДОТам Фрунзенского района найдут хозяина. Года через полтора

ДОТы времен Великой Отечественной войны на территории бывших «антенных полей» перейдут в собственность Санкт-Петербурга не ранее 2021 года. Закрепить их могут за Музеем обороны и блокады Ленинграда.

Как сообщается в ответе комитета имущественных отношений на запрос депутата Оксаны Дмитриевой, администрация Фрунзенского района формирует документы для оформления права собственности города на ДОТы, расположенные около парка Героев-Пожарных. Бумаги направят в ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» для постановки на учет в качестве бесхозяйного имущества. Через год готовятся исковые в суд. Таким образом, окончательно вопрос может быть решен не ранее 2021 года.

Кроме того, чиновники сообщают, что рассматривают предложения районных администраций относительно дальнейшего использования ДОТов. Среди них мемориальные объекты, музеи оборонительного рубежа и вооружения, а также арт-объекты. В феврале направлено обращение в Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, с просьбой рассмотреть возможность закрепления сооружений за ним. Сейчас этот вопрос согласовывается с комитетом по культуре.

Напомним, в феврале состоялась передача городу так называемых «антенных полей» на Софийской улице у дома №71 общей площадью 19 га. Ранее они принадлежали Росимуществу. В будущем эти территории будут использованы для создания целостного общественно-делового и рекреационного пространства, в том числе на прилегающей территории нового парка Героев-Пожарных.





