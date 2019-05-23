В Петрозаводске выпускников призвали отказаться от воздушных шаров: страдают Онежское озеро и птицы

Последние звонки и выпускные вечера в Петрозаводске хотят провести без традиционного запуска воздушных шаров и бумажных фонариков. Праздничные аксессуары, добавляющие торжеству романтики, негативно влияют на экологию, по мнению городских чиновников.

Как сообщает администрация карельской столицы 23 мая, воздушный шар разлагается не менее четырёх лет. Разноцветные куски остаются лежать на земле и на поверхности водоёмов, попадают в желудки рыб, птиц и диких зверей.

«Шары и фонарики загрязняют акваторию Онежского озера, лесопарковую зону по периметру Петрозаводска, приводят к гибели животных, которые воспринимают отходы за пищу, а также могут принести серьезный вред при попадании на линии электропередач, в том числе вызвать возгорание», — перечислила все минусы использования праздничных атрибутов начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.

В адрес руководства всех образовательных учреждений города направлены письма с рекомендацией не запускать в небо шары во время празднования последних звонков и выпускных вечеров.





