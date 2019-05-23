В День города Петербург услышит свой новый молодежный гимн. «Фонтанка» предлагает оценить его уже сейчас

В кульминационные моменты празднования Дня города 26 мая — днем на Невском проспекте и вечером во время фейерверка — петербуржцам будет представлен новый молодежный гимн Санкт-Петербурга. Ее исполняет Джей Мар — финалист первого сезона телепроекта «Песни».

Трек #ЯЛюблюПитер прозвучит по окончании «эмоджинального» флэшмоба с построением горожан в фигуру в виде сердца на главной улице города — около 15.00. И затем будет повторен во время начала фейерверка (планируется в 00.20).

«Фонтанка» делится записью песни со своими читателями за три дня до премьеры.

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