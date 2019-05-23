В Петербурге выбирают памятник Даниилу Гранину. На выставку проектов никто не пришел

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Памятник писателю Даниилу Гранину планируется установить у дома №6 по Дальневосточному проспекту, рядом с библиотекой, носящей его имя. Установкой займется Российское военно-историческое общество в рамках реализации нацпроекта «Культура». В конкурсе на лучший проект памятника участвуют 23 работы авторов и авторских коллективов из Петербурга и Москвы. Среди них — классические решения и авангардные работы в стиле городской скульптуры. Как стало известно «Фонтанке», на заседании жюри может возникнуть серьезная дискуссия, так как не все его члены считают представленные работы удачными. Тем не менее, выбор сделать придется: проект памятника Гранину установят во исполнение президентского указа «Об увековечивании памяти Д. А. Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения».

Выставка макетов памятника писателю Даниилу Гранину в особняке Румянцева была доступна для свободного посещения петербуржцев сегодня, 23 мая, но, кроме фотографа и корреспондента «Фонтанки», на нее никто не пришел. Вечером победителя определит жюри во главе с заместителем министра культуры РФ Аллой Маниловой.

В состав жюри также вошли дочь писателя, директор Фонда сохранения и популяризации наследия Даниила Гранина Марина Чернышёва, кинорежиссер Александр Сокуров, народный артист СССР Олег Басилашвили, президент Российского книжного союза, председатель Оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения Д. А. Гранина Сергей Степашин и другие деятели культуры.





