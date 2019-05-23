Владислав Третьяк и балерины представили в Братиславе заявку Петербурга на проведение хоккейного ЧМ-2023

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в Братиславе представил заявку Санкт-Петербурга на проведение чемпионата мира по хоккею – 2023. В видеоролике представили основную информацию о городе, его инфраструктуре, достопримечательностях и новой арене, которую построят как раз к 2023 году.

? Представлена заявка Санкт-Петербурга на проведение чемпионата мира в 2023 году! Презентация состоялась на Конгрессе @IIHFHockey в Братиславе, где в эти дни проходит мировое первенство: https://t.co/kjLAKFUung #снамироссия pic.twitter.com/Li8Qf1uIv9 — Хоккей России (@russiahockey) 23 мая 2019 г.







Завершилась презентация выступлением трио русских балерин с танцевальным номером на музыку из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского.

Ох, такого конгресс ИИХФ не видел еще никогда (ямайская федерация в шоке). Презентация ЧМ-2023 в Петербурге! pic.twitter.com/VdzCH2D8yA — Семён Галькевич (@galkevich32) 23 мая 2019 г.

«Суперсовременная, одна из самых больших в мире хоккейная арена, искренняя любовь к хоккею и доброжелательность российских болельщиков, красивейший город России и Европы – все это сделает чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге одним из самых запоминающихся в истории», – подчеркнул Третьяк.

Напомним, ожидается, что главной ареной ЧМ-2023 станет еще не построенный стадион на месте старого СКК. Он же станет в будущем новой домашней ареной для хоккейного клуба СКА. Второй площадкой для ЧМ-2023 выбрали Ледовый дворец на проспекте Пятилеток, 1.