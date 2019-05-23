Украинский ЦИК объявил о старте избирательной кампании в Раду. Указ Зеленского о роспуске парламента все еще хотят оспорить в суде

Глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук заявила, что с 24 мая в стране начинается кампания по подготовке к досрочным выборам в главный законодательный орган страны. Она не увидела оснований для приостановки, несмотря на попытки оспорить указ президента.

«Согласно закону Украины о выборах народных депутатов, избирательный процесс внеочередных выборов депутатов начинается со следующего дня после опубликования [указа], то есть с 24 мая 2019 года без принятия ЦИК какого-либо решения о его начале», – цитирует 23 мая заявление Слипачук телеканал 112 Украина.

По ее словам, выборы пройдут 21 июля. Слипачук также подчеркнула, что президент имеет право на роспуск парламента из-за «запроса общества на обновление».

Сегодня, 23 мая, указ Зеленского о роспуске Рады был опубликован в правительственном издании «Урядовый курьер», что означает вступление его в силу. При этом активисты движения «Общее дело» обратились в Верховный суд, чтобы отменить незаконный, как они считают, указ.





