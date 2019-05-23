В Yota Lab расскажут о петербургских газгольдерах

Пресс-служба YOTA

23 мая в Санкт-Петербурге основатель Yota Lab и «Планетарий 1» Евгений Гудов и журналист, краевед Алексей Шишкин проведут лекцию на тему: «Чем наполнить пустоту: история и современность петербургских газгольдеров» (12+).

В рамках выступления спикеры расскажут, зачем были нужны газгольдеры, как они были устроены, сколько этих старинных сооружений сохранилось в городе, и как они используются сегодня. Евгений Гудов поделится любопытными фактами о приспособлении газгольдеров в современных условиях, их нынешнем состоянии и планах компании на будущее.

«Сначала мы поговорим об истории Главного газового завода, в зданиях которого расположены «Планетарий 1», креативное пространство Люмьер-Холл, Art Tech Space и Yota Lab. Затем все вместе попытаемся понять, как их использовать сегодня. Именно нам решать, что будет с крупнейшими газовыми хранилищами страны – станут ли они многоуровневой парковкой для автомобилей или технологическими культурными центрами», – комментирует создатель Yota Lab Евгений Гудов.

Адрес: наб. Обводного канала, 74, лит. Х.

Начало: 19:00

Вход свободный по предварительной регистрации на сайте

СПРАВКА

Yota Lab – открытая лаборатория для технологий и людей. Суть проекта – сделать путь создания новых продуктов понятным и открытым от идеи до реализации. В лектории Yota Lab ежемесячно проводят порядка 15 бесплатных лекций.

Планетарий 1 – один из крупнейших в мире планетарий, расположен в Санкт-Петербурге, создан командой энтузиастов в здании старинного газгольдера, памятника архитектуры 19 века, с использование современных технологий и отечественных разработок.