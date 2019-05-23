Песков: Путин не хочет походить на свои карикатуры

Президент РФ Владимир Путин не читает книг про себя и не хочет быть похожим на свои карикатуры. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя анонс шоу BBC, где мультипликационный лидер России агитирует телезрителей.







«Про Путина много написано книг, нарисовано карикатур и создано кукол и шаржей. Президент не читал книг про себя и не смотрел на карикатуры. Он не хочет хоть в чем-то походить на них. Пусть эти карикатуры походят на него», – сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков радиостанции «Говорит Москва».

Британская телерадиокорпорация «Би-би-си» 22 мая анонсировала новое комедийное ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным». С гостями в студии будет общаться анимированный персонаж, похожий на президента России.

«Всеми любимый мировой лидер по борьбе с медведями Владимир Путин, наконец, достиг своей конечной цели – шоу на BBC», – гласит анонс проекта на сайте телекомпании.

Первыми гостями ток-шоу станут пресс-секретарь бывшего премьера Великобритании Тони Блэра Аластер Кэмпбелл (Тони Блэр был первым иностранным лидером, который начал регулярное общение с Владимиром Путиным после его прихода к власти в России в 2000 году. – Прим. ред.) и журналист Джун Сарпонг, говорится в сообщении телеканала.