Песков: Путин не хочет походить на свои карикатуры

Президент РФ Владимир Путин не читает книг про себя и не хочет быть похожим на свои карикатуры. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя анонс шоу BBC, где мультипликационный лидер России агитирует телезрителей.

??? Britain's newest chat show host – please welcome Vladimir Putin to @BBCTwo pilot #TonightWithVladimirPutin: https://t.co/DVY8uVOWSM pic.twitter.com/ifgw0s0kWB

— BBC Press Office (@bbcpress) May 21, 2019