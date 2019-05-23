"Умные" квартиры, лифты и МОПы: в Ленсоветовском строят социальное жилье нового типа

ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

Компания "Дальпитерстрой" заключила с городом очередные контракты на строительство социального жилья. Серия из трех домов будет возведена в поселке Ленсоветовский.

По условиям застройщик обязуется продать городу 297 квартир общей площадью 17 тыс. 235 кв. м. Срок сдачи объектов – декабрь 2019 года. Строительные работы идут полным ходом: вынесены инженерные сети, подготовлена инфраструктура, заливаются фундаментные плиты.

Двенадцатиэтажные панельные дома будут выдержаны в классической коричневой цветовой гамме. Часть встроенных помещений на первых этажах, обычно идущих под "коммерцию", предполагается отдать под социальные объекты. Уже принято решение о размещении на площади 1000 кв м детского сада. Также обсуждается возможность расположить в одном из корпусов центр социального обслуживания.

Около 70% жилья во всех трех домах будет социальным. Компания имеет большой опыт проектирования "умных" квартир для маломобильных категорий граждан. Так, в прошлом году "Дальпитерстрой" сдал дом в Шушарах на Новгородском пр., 4, в одном из подъездов которого все приспособлено для нужд людей с ограниченными возможностями. В МОПах и квартирах, наряду с удобной планировкой, проектировщики предусмотрели расширенные проемы, заниженные порожки, а также тактильную плитку для слабовидящих и специальное оборудование для душевой. Подобная практика будет применена и в Ленсоветовском – но уже в более широком масштабе.

Помимо обычных, в домах установят и специальные лифты. Они будут доступны для пассажиров с нарушением сенсорных функций (зрения и слуха) или статодинамической функции, включая людей, пользующихся креслами-колясками и другими вспомогательными техническими средствами передвижения, а также для пассажиров, относящихся к маломобильной группе населения.

Справка о компании ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями корпус №2.16 на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, Ленсоветовский, д. 2а, литера А. Кадастровый номер земельного участка: 78:42:1832202:60 – застройщик ООО "СК "ДАЛЬПИТЕРСТРОЙ", проектная декларация на сайте https://www.dalpiterstroy.ru/o-kompanii/proektnye-deklaracii/

Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями корпуса №3.1, №3.2 на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, территория предприятия «Ленсоветовское», участок 334. Кадастровый номер земельного участка: 78:42:1832202:4362 – застройщик ООО "СК "ДАЛЬПИТЕРСТРОЙ", проектная декларация на сайте https://www.dalpiterstroy.ru/o-kompanii/proektnye-deklaracii/

Многоквартирный жилой дом на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский пр., участок 13, (северо-западнее дома 3, корп. 1, литера А по Вишерской ул.). Кадастровый №78:42:0015106:11648 – затройщик ООО «СК «Дальпитерстрой», с проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://www.dalpiterstroy.ru