Происшествия
Следователь рассказал о наркотиках, найденных в квартире бывшего министра Абызова
Запрещённые вещества нашли в квартире бывшего министра Михаила Абызова во время обыска. Об этом рассказал следователь Сергей Степанов на заседании Басманного суда Москвы по продлению меры пресечения экс-чиновнику 23 мая.
«В квартире, принадлежащей обвиняемому Абызову, найдены наркотические вещества»,— цитирует его «Новая газета».
По словам Степанова, срок предварительного следствия продлен до 25 июля. В рамках дела проводятся дополнительные экспертизы и допросы.
Ранее защита Абызова просила отпустить его под залог в миллиард рублей, но суд избрал мерой пресечения арест.
Справка:
По версии следствия, Абызов в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем нескольких офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Ильичевым, он обманул акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», производящих на территории Новосибирской области электроэнергию и передающих ее. Ущерб оценили в 4 млрд рублей, похищенные деньги, по версии следствия, в полном объёме перевели за рубеж.