Следователь рассказал о наркотиках, найденных в квартире бывшего министра Абызова

Запрещённые вещества нашли в квартире бывшего министра Михаила Абызова во время обыска. Об этом рассказал следователь Сергей Степанов на заседании Басманного суда Москвы по продлению меры пресечения экс-чиновнику 23 мая.

«В квартире, принадлежащей обвиняемому Абызову, найдены наркотические вещества»,— цитирует его «Новая газета».

По словам Степанова, срок предварительного следствия продлен до 25 июля. В рамках дела проводятся дополнительные экспертизы и допросы.

Ранее защита Абызова просила отпустить его под залог в миллиард рублей, но суд избрал мерой пресечения арест.





