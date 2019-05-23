ЗСД отвечает читателям «Фонтанки». Часть 1. Об оплате, тарифах и транспондерах

1 «Фонтанка» открывает серию публикаций на основании вопросов петербуржцев.
Результатом совместной работы читателей «Фонтанки», самого издания и пресс-службы оператора дороги – компании «Магистраль северной столицы» (МСС) стал 20-страничный FAQ, подробно объясняющий, как функционирует Западный скоростной диаметр и почему все на нем устроено так, а не иначе. Перед вами первый «том».
«Фонтанка» получила десятки писем (кстати, от мужчин гораздо больше, чем от женщин), многие вопросы дублируются, поэтому мы не всегда приводим их дословно, например два могут быть объединены в один. Горожан интересуют как практические, так и теоретические моменты. Некоторые вопросы показали, что автомобилисты порой упускают из виду требования ПДД и понятия элементарной безопасности движения. А некоторые оказались весьма разумными и заставили задуматься даже «Магистраль северной столицы».
Платные дороги пока для России редкость, и у людей существует определенный психологический барьер восприятия – письма читателей это доказывают. Не всем понятно, из-за чего так дорого и вообще почему надо платить. Тем не менее, несмотря на то, что мы просили присылать только вопросы, некоторые делились и своим мнением о магистрали: «Пользуюсь ЗСД ежедневно, экономит кучу времени, хотя и по бюджету трескает», «В целом дорога хорошая и нужная городу», «Езжу по ЗСД каждый день. Заезды и съезды устроены не очень, а в остальном неплохо. Стараюсь показать гостям, которые первый раз в Питере».
Поскольку информации очень много, мы разбили ее на тематические блоки. Этот блок посвящен вопросам оплаты проезда по ЗСД, особенностям работы транспондеров и «быстрых полос», определению класса транспортного средства, возможности проезда на велосипеде.
2 О тарификации
В 2018 году при изменении тарифов на проезд по ЗСД было заявлено о снижении платы за проезд. На деле цена при проезде участка с Богатырского проспекта до Таллинского шоссе выросла на 25%, с 150 до 192 рублей. Как это можно объяснить?
Почему установлены такие высокие тарифы? Участок дороги М-11 Санкт-Петербург – Москва, к примеру, обходится автомобилисту в 112 рублей при проезде от Новгорода до Окуловки, это примерно 130 км. Стоимость проезда в Санкт-Петербурге сравнима со стоимостью пользования платными дорогами, например, во Франции, при том что зарплаты, прямо скажем, разные.
В июне 2018 года было объявлено о тарифных изменениях, которые носили разнонаправленный характер. По части корреспонденций тарифы выросли, по части были снижены. Целью данных изменений было, в том числе, и перераспределение трафика с наиболее загруженных транспортных узлов, например развязки с Богатырским проспектом, на менее загруженные, например КАД (Север). Поэтому поездка от КАД (Юг) (в вопросе – Таллинское шоссе) до КАД (Север) стала обходиться дешевле, чем до изменений, а поездка от КАД (Юг) до Богатырского проспекта – дороже.
Стоимость проезда по платным дорогам определяется комплексом факторов. Например, проезд по междугородной трассе, проходящей по насыпи, вероятнее всего, будет обходиться дешевле, чем по внутригородской магистрали, построенной на уникальных искусственных сооружениях. Стоимости создания таких дорог, то есть инвестиционные составляющие, также принципиально разные. В расчет принимаются и анализ спроса при той или иной стоимости, и аспекты транспортного планирования, ведь тариф – это один из способов регулирования транспортной нагрузки.
Разумеется, важным является и социальный фактор. Несмотря на право МСС устанавливать тарифы в одностороннем порядке в пределах, оговоренных в соглашении о государственно-частном партнерстве (СГЧП), процесс определения тарифов всегда проходит в тщательном обсуждении с городскими партнерами, и максимальные показатели еще ни разу не были достигнуты. Степень востребованности магистрали лучше всего иллюстрирует взвешенность тарифов и их соответствие тем преимуществам, которые дает проезд по ЗСД.
Что касается сравнения с европейскими платными дорогами, ЗСД значительно дешевле аналогов. Предлагаем для сравнения изучить стоимость проезда по мостам, тоннелям или другим искусственным сооружениям.
Планируется ли вводить скидки для автолюбителей, которые не первый год используют ЗСД?
Специальной скидки, привязанной к дате начала использования ЗСД, не планируем. При этом скидки уже есть, и существенные.
Сложно себе представить регулярного пользователя магистрали без транспондера. Для тех, кто выбирает электронную регистрацию проезда, действует инновационная система платности Flow+, которая позволяет сделать оплату максимально точной – в соответствии с маршрутом. Кроме того, проезд по базовому тарифу «Транспондер» значительно выгоднее, чем при оплате наличными и банковской картой. Например, маршрут КАД (Юг) – КАД (Север) при оплате наличными или картой для легковушки обойдется в 400 рублей, а пользователь с транспондером заплатит 173 рубля.
Как производится списание денежных средств при съезде с ЗСД без пункта оплаты? Например, заехав с Богатырского проспекта через пункт оплаты, можно съехать на Приморский или Морскую набережную. Ни там, ни там нет других пунктов оплаты, но суммы списываются разные.
Так работает система Flow+, которая позволила обеспечить пользователям транспондеров точную тарификацию в соответствии с маршрутом. На всех въездах и выездах с магистрали установлены рамки с антеннами, которые считывают сигнал транспондера. Перед ними не надо снижать скорость, водитель, скорее всего, их даже не заметит, но антенна и транспондер друг друга «увидят», система получит данные о въезде и съезде и рассчитает маршрут и стоимость.
Помимо точности тарификации в соответствии с маршрутом пользователи электронных устройств регистрации проезда получают и значительную выгоду в сравнении с теми, кто оплачивает проезд наличными или картами. Пример разницы для маршрута от КАД до КАД мы приводили выше. Еще один пример: напротив, короткая, но достаточно востребованная корреспонденция Приморский проспект – Богатырский проспект. Здесь пользователь транспондера заплатит 27 рублей, а при наличном расчете поездка обойдется в 100 рублей.
По поводу разворота у Богатырского. Съезд и заезд с Приморского на ЗСД только в одну сторону. Из-за этого нужно делать разворот у Богатырского. И в одну сторону этот разворот вроде как не считают за оплату, а в другую он платный. Есть шанс на справедливость?
Действительно, скидка 100% предоставляется на оплату проезда по маршруту Приморский проспект – Богатырский проспект при заезде на ЗСД в южном направлении. Вопрос читателя не лишен смысла. Обязательно рассмотрим данную инициативу и вернемся с новостями, надеемся, положительными.
Не планируется ли снижать «запредельно высокий тариф» от КАД до съезда на Автомобильную улицу? Там 2–3 км пути по ЗСД и вечные пробки из-за узких выездов.
Тарифные изменения на данный момент не планируются. Кстати, снижение тарифа на востребованных корреспонденциях вряд ли позитивно скажется на транспортной ситуации, скорее наоборот.
Будет ли введен бесплатный проезд по ЗСД или специальная скидка для электромобилей?
Нам о таких планах неизвестно.
3 О транспондерах
У меня установлен транспондер. Скажите, при каком балансе на табло пишется: «Хорошей дороги», а при каком: «Пополните счет»? Недавно проезжала по ЗСД, и на табло было: «Пополните счет». Оплатила наличными, то есть переплатила. А дома, проверив баланс, увидела, что там еще 223 рубля, то есть на проезд мне бы точно хватило. Стало немного обидно. Можно выступить с предложением к ЗСД писать баланс при проезде, как при проходе турникета в метро по «Подорожнику»?
Надпись «Пополните счет» выводится на табло при остатке менее 500 рублей на один транспондер, прикрепленный к договору.
Если у вас есть сомнения, достаточно ли средств на счете для оплаты проезда, можно воспользоваться универсальной полосой, в которой оплата возможна всеми способами: и наличными, и транспондером. Транспондер не открыл шлагбаум, так как остаток на счете не позволяет оплатить поездку, – есть возможность заплатить наличными.
Еще проще – настроить в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте автоплатеж, где можно самостоятельно задать пороги баланса и сумму пополнения с карты.
Спасибо за инициативу, мы всегда благодарны за предложения. Но данный вариант уже рассматривали. Выводить баланс на табло на «быстрых полосах» не имеет смысла, это небезопасно, сложно читаемо и может быть воспринято следующим за вами водителем как неправильная информация о его счете. В метро мимо терминалов не ездят на скорости 30 километров в час.
При этом вы можете получать информацию о вашем балансе после каждого проезда пункта взимания платы – достаточно установить мобильное приложение «Ваш ЗСД 2.0» и включить пуш-уведомление о факте списания средств.
Почему бывает затруднен проезд на пунктах оплаты по транспондерам? Приходится иногда вплотную подъезжать к шлагбауму и ждать, хотя эти полосы позиционируются как быстрые линии оплаты без остановки.
Полосы Fast Lane работают качественно и обеспечивают проезд на скорости 30 км/ч без остановки. Главное, чтобы транспондер был закреплен на лобовом стекле в соответствии с инструкцией, а на счету были средства.
Если при корректно закрепленном транспондере возникают сложности в считывании, обратитесь в центр обслуживания клиентов. Транспондер проверят на силу сигнала, при необходимости заменят на новый. Обычно такая замена требуется один раз в пять лет, когда снижается заряд батареи устройства.
На некоторых автомобилях ветровое стекло делают с нитями подогрева, такой металлический экран может мешать сигналу. Но практически все автопроизводители оставляют место для крепления бортовых устройств. Позвоните дилеру и узнайте, где оно на вашей модели.
Почему у операторов в кабинке нет возможности вручную пробивать транспондер в случае его неисправности? Через полгода после того, как мне выдали транспондер, он перестал работать. На пропускном пункте мне предложили оплатить наличными. Первый раз я согласился, но позже мне сказали, что разницу не компенсируют. В следующий раз я сослался на то, что у меня нету наличных денег и карточек, и мне предложили составить какой-то акт, что я обязуюсь оплатить, но я настоял на том, что не отказываюсь платить, и у меня есть деньги на транспондере, которым я и планировал оплатить поездку. Результат был таков, что оператор в кабинке связался с начальством, и те вручную списали сумму с моего транспондера.
Транспондер – это устройство автоматической фиксации проезда. Кассир же только принимает оплату наличными и банковскими картами. Если транспондер не сработал, надо оплатить проезд и обратиться в центр обслуживания клиентов, где устройство проверят и при необходимости заменят. Такая процедура требуется, как правило, один раз в пять лет, при очень интенсивном использовании – чуть чаще. Транспондеры выдают и меняют в центре обслуживания клиентов, процесс занимает около пяти минут.
Почему нельзя пополнить счёт транспондера прямо на пункте оплаты?
Задача пунктов взимания платы – максимально быстро пропускать транспорт, чтобы не возникало затруднений движения. Для этого сделаны полосы Fast Lane, которые можно проезжать без остановки на скорости 30 км/ч. Но и на полосах, где работают кассиры и производится расчет наличными или картами, задача – максимально сократить время транзакции. Пополнение транспондеров на пунктах взимания платы нецелесообразно. Тем более что способов пополнить счет достаточно много, и большинство из них – дистанционные: мобильное приложение (самый популярный у пользователей), сайт, терминалы оплаты на заправках, банки-партнеры, центр обслуживания клиентов и так далее.
Есть ли возможность найти удобный способ оплаты за шлагбаумом для тех водителей, кто не смог оплатить проезд транспондером, без обратного выезда навстречу потоку? Водителям, транспондер которых не сработал, приходится возвращаться задним ходом, провоцируя заторы и аварийные ситуации.
За выездным шлагбаумом начинается магистраль, и остановка там для оплаты – это провокация неудобств и аварийной ситуации для водителя и окружающих.
Совершенно точно не призываем выезжать из полосы, провоцируя заторы и аварийные ситуации. Лучшим решением будет связаться с помощью специального устройства, установленного на полосе, и получить дальнейшие указания. А самым удобным способом оплаты является сработавший транспондер. Чтобы он не подвел на пункте оплаты, повторимся, есть два совета – держать положительный баланс счета и корректно крепить устройство.
4 Об определении класса транспортного средства
Почему стоимость проезда по ЗСД на мотоцикле равна стоимости проезда на легковом автомобиле? Ведь совершенно очевидно, что эксплуатационные расходы, связанные с содержанием дороги (износ покрытия), при проезде мотоцикла ниже.
Стоимость различается по классам транспортных средств. И мотоциклы, и автомобили попадают в первый класс. Класс определяется автоматически по количеству осей и высоте транспорта. Такие критерии заданы нормативными документами. К сожалению, автоматики и нормативной базы для отделения мотоциклов от легковых транспортных средств на данный момент в практике эксплуатации платных дорог в России нет.
Можно ли надеяться на улучшение ситуации с выставлением класса автомобиля на пункте оплаты? У меня микроавтобус «Фольксваген Каравелла». Когда езжу через автоматические пропускники, приходится оспаривать каждую вторую поездку, так как ошибочно берут как за 2 класс ТС. Поэтому мне даже при наличии транспондера приходится через оператора проезжать. Операторы всегда корректно класс выставляют. Ругался с ними, говорю: «Озвучьте список моделей: какие по первому классу тарифицируются, какие по второму». Они говорят: «Нет у нас никакого списка». Я говорю: «А как определить?» Они говорят: «А 120 см над осью переднего колеса». Ну как я, неспециалист, буду это измерять? В общем, либо через автоматический шлагбаум, и постоянно оспаривать, либо через оператора, и стоять в очереди.
Критерий определения 2-го класса транспортного средства, закрепленный нормативными документами, – высота от земли до верхней части кузова над передней осью автомобиля. Если больше 130 см, то это транспорт второго класса. По замыслу создателей такой системы классификации, второй класс – это малый коммерческий транспорт: микроавтобусы, легкие грузовики. При этом высота транспортного средства измеряется автоматически и при пограничном значении может зависеть от степени накачки шин, торможения или разгона в момент проезда датчиков и т.д.
При оплате проезда транспондером и определении разных классов стоимость поездок автоматически корректируется по тому значению, которое наблюдается чаще, или по результатам рассмотрения контролером по просьбе пользователя. Техника регулярно проверяется на корректность измерения.
Для повышения вероятности автоматической корректировки стоимости поездки полезно создать в личном кабинете или на сайте связку «транспондер – номер автомобиля».
5 О велосипедном движении
Не планируется ли открыть движение по ЗСД для велосипедистов? Честно, я был бы даже готов оплачивать сезонный тариф за возможность телепортации через городские пробки своим ходом.
Движение велосипедистов по магистралям, учитывая технологические особенности такого типа дорог, опасно и прямо запрещено Правилами дорожного движения. Поэтому, при всем уважении к велосипедистам, таких планов нет и быть не может.
Надеемся, что альтернативные маршруты по улично-дорожной сети, с которых ЗСД забрал часть транспортного потока, будут для вас более быстрыми, безопасными и комфортными, чем раньше. И, разумеется, приглашаем на традиционный Фестиваль ЗСД, во время которого можно будет воспользоваться уникальной возможностью и проехать по Центральному участку ЗСД, закрытому для автомобилей.
Справка:
В 2019 году Фестиваль ЗСД проводится в субботу, 1 июня. В 2018-м он состоялся 2 июня и по итогам года стал победителем премии Минтранса, обойдя открытие Крымского моста. Подробнее о том, что такое ЗСД-фест и как на него попасть, читайте на «Фонтанке».