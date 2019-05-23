ЗСД отвечает читателям «Фонтанки». Часть 1. Об оплате, тарифах и транспондерах

2 О тарификации

В 2018 году при изменении тарифов на проезд по ЗСД было заявлено о снижении платы за проезд. На деле цена при проезде участка с Богатырского проспекта до Таллинского шоссе выросла на 25%, с 150 до 192 рублей. Как это можно объяснить?

Почему установлены такие высокие тарифы? Участок дороги М-11 Санкт-Петербург – Москва, к примеру, обходится автомобилисту в 112 рублей при проезде от Новгорода до Окуловки, это примерно 130 км. Стоимость проезда в Санкт-Петербурге сравнима со стоимостью пользования платными дорогами, например, во Франции, при том что зарплаты, прямо скажем, разные.

В июне 2018 года было объявлено о тарифных изменениях, которые носили разнонаправленный характер . По части корреспонденций тарифы выросли, по части были снижены. Целью данных изменений было, в том числе, и перераспределение трафика с наиболее загруженных транспортных узлов, например развязки с Богатырским проспектом, на менее загруженные, например КАД (Север). Поэтому поездка от КАД (Юг) (в вопросе – Таллинское шоссе) до КАД (Север) стала обходиться дешевле, чем до изменений, а поездка от КАД (Юг) до Богатырского проспекта – дороже.

Стоимость проезда по платным дорогам определяется комплексом факторов. Например, проезд по междугородной трассе, проходящей по насыпи, вероятнее всего, будет обходиться дешевле, чем по внутригородской магистрали, построенной на уникальных искусственных сооружениях. Стоимости создания таких дорог, то есть инвестиционные составляющие, также принципиально разные. В расчет принимаются и анализ спроса при той или иной стоимости, и аспекты транспортного планирования, ведь тариф – это один из способов регулирования транспортной нагрузки.

Разумеется, важным является и социальный фактор. Несмотря на право МСС устанавливать тарифы в одностороннем порядке в пределах, оговоренных в соглашении о государственно-частном партнерстве (СГЧП), процесс определения тарифов всегда проходит в тщательном обсуждении с городскими партнерами, и максимальные показатели еще ни разу не были достигнуты. Степень востребованности магистрали лучше всего иллюстрирует взвешенность тарифов и их соответствие тем преимуществам, которые дает проезд по ЗСД.

Что касается сравнения с европейскими платными дорогами, ЗСД значительно дешевле аналогов. Предлагаем для сравнения изучить стоимость проезда по мостам, тоннелям или другим искусственным сооружениям.

Планируется ли вводить скидки для автолюбителей, которые не первый год используют ЗСД?

Специальной скидки, привязанной к дате начала использования ЗСД, не планируем. При этом скидки уже есть, и существенные.

Сложно себе представить регулярного пользователя магистрали без транспондера. Для тех, кто выбирает электронную регистрацию проезда, действует инновационная система платности Flow+, которая позволяет сделать оплату максимально точной – в соответствии с маршрутом. Кроме того, проезд по базовому тарифу «Транспондер» значительно выгоднее, чем при оплате наличными и банковской картой. Например, маршрут КАД (Юг) – КАД (Север) при оплате наличными или картой для легковушки обойдется в 400 рублей, а пользователь с транспондером заплатит 173 рубля.

Как производится списание денежных средств при съезде с ЗСД без пункта оплаты? Например, заехав с Богатырского проспекта через пункт оплаты, можно съехать на Приморский или Морскую набережную. Ни там, ни там нет других пунктов оплаты, но суммы списываются разные.

Так работает система Flow+, которая позволила обеспечить пользователям транспондеров точную тарификацию в соответствии с маршрутом. На всех въездах и выездах с магистрали установлены рамки с антеннами, которые считывают сигнал транспондера. Перед ними не надо снижать скорость, водитель, скорее всего, их даже не заметит, но антенна и транспондер друг друга «увидят», система получит данные о въезде и съезде и рассчитает маршрут и стоимость.

Помимо точности тарификации в соответствии с маршрутом пользователи электронных устройств регистрации проезда получают и значительную выгоду в сравнении с теми, кто оплачивает проезд наличными или картами. Пример разницы для маршрута от КАД до КАД мы приводили выше. Еще один пример: напротив, короткая, но достаточно востребованная корреспонденция Приморский проспект – Богатырский проспект. Здесь пользователь транспондера заплатит 27 рублей, а при наличном расчете поездка обойдется в 100 рублей.

По поводу разворота у Богатырского. Съезд и заезд с Приморского на ЗСД только в одну сторону. Из-за этого нужно делать разворот у Богатырского. И в одну сторону этот разворот вроде как не считают за оплату, а в другую он платный. Есть шанс на справедливость?

Действительно, скидка 100% предоставляется на оплату проезда по маршруту Приморский проспект – Богатырский проспект при заезде на ЗСД в южном направлении. Вопрос читателя не лишен смысла. Обязательно рассмотрим данную инициативу и вернемся с новостями, надеемся, положительными.

Не планируется ли снижать «запредельно высокий тариф» от КАД до съезда на Автомобильную улицу? Там 2–3 км пути по ЗСД и вечные пробки из-за узких выездов.

Тарифные изменения на данный момент не планируются. Кстати, снижение тарифа на востребованных корреспонденциях вряд ли позитивно скажется на транспортной ситуации, скорее наоборот.

Будет ли введен бесплатный проезд по ЗСД или специальная скидка для электромобилей?

Нам о таких планах неизвестно.