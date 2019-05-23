ФСБ заявила о задержании молодых экстремистов в Астрахани. У них нашли «коктейли Молотова», противогазы и селитру

Трое молодых людей на юге России тренировались с макетами оружия и взрывчатыми веществами, подпитывая встречи беседами о национальной ненависти. Задерживали их оперативники ФСБ.

Как сообщает Федеральная служба безопасности 23 мая, обыски прошли по 13 адресам в Астрахани. Задержаны двое местных жителей и уроженец Краснодара, их подозревают в создании экстремистского сообщества и вовлечении в него сторонников. ФСБ называет их ячейку молодежным неформальным объединением праворадикального толка. Дома у фигурантов нашли взрывчатку, «коктейли Молотова», книги с формулами для создания СВУ, патроны, военную форму, ножи, фашистскую атрибутику, противогазы, алюминиевую пудру, аммиачную селитру и пневматическое оружие «для проведения военно-тактических тренировок». Молодые люди, уточняет Следственный комитет, придерживались строгой дисциплины, учились драться на ножах, а общались с помощью шифров. Они также пытались купить огнестрельное оружие, но ФСБ успела раньше.

Меру пресечения им еще не выбрали, предполагаемые экстремисты дают признательные показания.





