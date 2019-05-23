Правительство Великобритании опять перенесло голосование по выходу из ЕС. Премьер может уйти в отставку
Министры королевства остались недовольны уступками, на которые пошла премьер-министр Тереза Мэй.
«Британское правительство откладывает голосование по Brexit», – первым сообщило 23 мая агентство France Presse со ссылкой на свои источники.
#BREAKING British government postpones Brexit vote: official pic.twitter.com/YJp9bT1LEi— AFP news agency (@AFP) 23 мая 2019 г.
Чуть позже газета The Guardian подтвердила, что министры отказались от планов голосовать по поводу выхода из ЕС в первую неделю июня. Причиной называется недовольство политикой Терезы Мэй.
Сегодня, 23 мая, в СМИ также появилась информация, что премьер-министр королевства может покинуть свой пост. По версии Times, уже 24 мая она самостоятельно подаст в отставку. При этом МИД Великобритании все опроверг.
Справка:
Камнем преткновения между Соединенным Королевством и Европейским союзом остается положение об особом таможенно-пограничном режиме в Северной Ирландии. Парламент Великобритании требует от премьера отказаться от использования соглашения, тогда как Брюссель не готов пересматривать его положения. Мэй заверила, что выход из союза запланирован на 29 марта. При этом если Великобритании не удастся согласовать все условия выхода, то страна покинет ЕС без соглашения. Более 50% жителей Великобритании выступают за продление срока выхода страны из Европейского союза. Глава Евросовета Дональд Туск заявил о целесообразности переноса brexit, так как в самой Великобритании нет консенсуса по этому вопросу.