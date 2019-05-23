Правительство Великобритании опять перенесло голосование по выходу из ЕС. Премьер может уйти в отставку

Министры королевства остались недовольны уступками, на которые пошла премьер-министр Тереза Мэй.

«Британское правительство откладывает голосование по Brexit», – первым сообщило 23 мая агентство France Presse со ссылкой на свои источники.







Чуть позже газета The Guardian подтвердила, что министры отказались от планов голосовать по поводу выхода из ЕС в первую неделю июня. Причиной называется недовольство политикой Терезы Мэй.

Сегодня, 23 мая, в СМИ также появилась информация, что премьер-министр королевства может покинуть свой пост. По версии Times, уже 24 мая она самостоятельно подаст в отставку. При этом МИД Великобритании все опроверг.