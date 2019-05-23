Neste меняет отношение к заправкам у россиян

Сеть автозаправок Neste проводит ребрендинг станций в СЗФО. В настоящее время изменения можно увидеть на 6 автозаправочных станциях. До конца лета в планах компании преобразить еще несколько станций в СЗФО.

В Финляндии на заправках люди часто проводят свободное время: встречаются с друзьями или ведут переговоры. Финская компания Neste решила изменить отношение россиян к АЗС, куда приезжают исключительно пополнить бак топливом, выпить кофе или съесть хот-дог. Neste переформатируют классические заправочные станции. На одной из них – станции «Елизаветинка» (на пересечении Средне-Выборгского шоссе и дороги на деревню Елизаветинка) – побывала «Фонтанка».

Интерьер выдержан в финском стиле. Дизайнерские решения в оформлении говорят об уважении к природе. Скандинавский стиль славится любовью к древесине — деревянные панели в виде валунов на входе, внутри столбы из березы (она настоящая!), слышны звуки природы. Приятный свет позволяет глазам отдохнуть от дороги.

«Там финский дух, там кофе пахнет». Многие россияне пробовали финский кофе на заправках во время поездки в Суоми, однако не все остались довольны вкусом. Всё почему? В Финляндии посетителям предлагается фильтр- кофе, приготовленный при помощи капельной кофеварки. В России для клиентов Neste бодрящий напиток варит бариста. Кроме того, на обновленных АЗС установлены современные автоматические кофе-машины. Но это у финнов любимый напиток кофе, а у россиян – чай, поэтому в кафе при АЗС представлена и богатая чайная карта.

«Больше радости» – название кафе и торговой марки. В зоне кафе расставлены дизайнерские столы, под потолком, украшенным скандинавским декором, висят светильники из металлических прутьев, создающие ощущение уюта и комфорта. Меню кафе составлено петеребургским шеф-поваров Антоном Абрезовым с учетом вкусовых пристрастий вегетарианцев, мясоедов, ЗОЖников. По утрам здесь можно поесть каши, в бранч перекусить супом или борщом, а на ужин заказать боул. В меню представлены салаты, смузи, снэки и роллы, различные десерты. Для детей предусмотрены специальные стульчики. В хорошую погоду можно сесть на улице, на открытой террасе.

Финская сауна — финский дух. Под собственной маркой «Больше радости» покупатели могут приобрести товары для сауны. Под этим брендом в зоне супермаркета продаются вода, снэки, автотовары, и даже всё для пикника: розжиг, спички, дрова.

Магазин. Ассортимент товаров в супермаркете расширен. Здесь можно встретить продукты и товары как финских, так и российских производителей. Благодаря диджитал экранам покупателю будет проще определиться с выбором.