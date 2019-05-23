Стартовали продажи квартир в 16-й очереди ЖК «Северная долина»

Фото «Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в Группу компаний «Главстрой», первым из петербургских застройщиков осуществил продажу строящейся квартиры с использованием счета эскроу.

Покупка состоялась в 30-м корпусе новой 16-й очереди жилого комплекса «Северная долина», которая будет построена с привлечением банковского проектного финансирования. Новая 16-я очередь «Северной долины» будет построена в 21-м квартале жилого комплекса, между улицами Федора Абрамова, Заречной и Шишкина. Первым в продажу выведен корпус № 30 общей площадью 22 560 кв. м. В доме 25 жилых этажей и 388 квартир. Плановый срок ввода корпуса в эксплуатацию – III квартал 2021 года.

На старте продаж «Главстрой Санкт-Петербург» традиционно предлагает привлекательные цены. Студию, при покупке в ипотеку или на условии 100 % оплаты, можно приобрести по цене от 2,16 млн рублей, однокомнатную квартиру – от 2,99 млн рублей. Стоимость двухкомнатной квартиры стартует от 3,56 млн рублей, а «трешки» – от 4,36 млн рублей.

Квартиры предлагаются с полной отделкой стандарта «Оптима». Стены комнат, холла и кухни будут оклеены светло-бежевыми обоями на флизелиновой основе, напольное покрытие выполнено из ламината 32 класса. В квартире устанавливаются современные радиаторы с терморегуляторами, ламинированные межкомнатные двери, металлическая входная дверь с порошковой окраской. В ванных комнатах – полы и стены облицованы керамической плиткой светлых оттенков, устанавливается сантехническое оборудование.

– Новая очередь будет возведена в 21-м квартале «Северной долины», который мы проектировали с особым вниманием к архитектурном облику, квартирографии и технологичности домов. Среди опций комфорта в корпусах нового квартала, в том числе, системы «умный дом» и закрытые для автомобилей дворы, – говорит директор по продажам «Главстрой Санкт-Петербург» Юлия Ружицкая.

Входящие 16-ю очередь корпусы, в соответствии с изменениями 214-ФЗ «О долевом строительстве», будут построены с привлечением банковского проектного финансирования и без участия средств дольщиков. Деньги покупателей будут храниться в банке на эскроу-счетах. Застройщик получит к ним доступ только после ввода дома в эксплуатацию и регистрации хотя бы одного права собственности.

С использованием счетов эскроу начинают продаваться квартиры только в новых очередях жилых комплексов «Северная долина» и «Юнтолово». Со временем все продажи в проектах компании будут осуществляться с использованием эскроу-счетов.

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

ЖК «Северная долина» – застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.

ЖК «Юнтолово» – застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents/.