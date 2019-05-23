Глава Банка России заявляет о снижении инфляции до 5% и обещает дальнейшее её падение

Годовая инфляция в РФ сейчас составляет 5,1%. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы ФС РФ 23 мая.

«Пик инфляции был пройден в марте, на наш взгляд, 2019 года, пик инфляции составил 5,3% – ниже, чем мы ожидали. Сейчас инфляция где-то на уровне 5,1%», – цитирует главу ЦБ РФ «Интерфакс» .

При этом бывший министр экономического развития уточнила, что ждёт дальнейшего замедления темпов инфляции в России.

«Мы будем уточнять скоро прогноз до конца этого года, но мы считаем, что инфляция вернется в годовом выражении к 4% в начале 2020 года», – сказала Набиуллина депутатам Госдумы.







По её словам, месячные темпы роста уже сейчас опустились до уровня, соответствующего целям ЦБ РФ.

В марте Центробанк отчитался о снижении инфляционных ожиданий россиян https://www.fontanka.ru/2019/03/27/053/ . В апреле в ведомстве Эльвиры Набиуллиной сообщали о снижении инфляции только в Петербурге, в то время как по всей стране она продолжала расти https://www.fontanka.ru/2019/04/18/059/ .

Всемирный банк в середине весны 2019 года давал прогноз по годовой инфляции в РФ на уровне 5.2% https://www.fontanka.ru/2019/04/05/031/ .