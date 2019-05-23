Указ Зеленского о роспуске парламента Украины оспорен в Верховном суде

Жалобу в Верховный суд Украины на указ президента Владимира Зеленского о назначении досрочных парламентских выборов в стране подала общественная организация «Общее дело».

«Спильна справа» («Общее дело». – Прим. ред.) обжаловала незаконный указ Зеленского о роспуске Верховной рады в Верховном суде Украины», – цитирует «Интерфакс» facebook лидера общественной организации Александра Данилюка.

Активисты недовольны тем, что досрочные выборы в частности позволяют кандидатам в депутаты не подавать декларации о доходах.

О решении распустить Верховную раду Владимир Зеленский сообщил с трибуны парламента в понедельник, 20 мая, во время своей инаугурации. На следующий день он подписал соответствующий указ. Досрочные выборы должны пройти уже 21 июля. Срок полномочий депутатов истекает в октябре.







Во время инаугурации Зеленский призвал депутатов Верховной рады за оставшееся время принять законы о лишении депутатов парламента страны статуса неприкосновенных лиц.

Народный депутат лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко обвинил Зеленского в попытке узурпации власти. 22 мая Верховная рада отказалась рассматривать внесённые Зеленским законопроекты.

Новый президент предлагал изменить систему проведения парламентских выборов, исключив из нее мажоритарную составляющую и снизив с нынешних 5% до 3% порог для прохода в парламент. Кроме того, планировалось рассмотрение законопроекта об изменении системы закупок в избирательный период.

Верховная рада восьмого созыва избрана по смешанной системе. В состав вошли представители шести политических партий по пропорциональной системе, четырёх – по мажоритарной системе и 96 самовыдвиженцев.