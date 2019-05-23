«Предшественник» «Зимней вишни». В Казани приговорили фигурантов по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал» с 19 погибшими

Пока в Кемерово только начинается суд по делу о страшном пожаре в «Зимней вишне», в Казани вынесли приговор по «предшественнику» этой трагедии — возгоранию в ТЦ «Адмирал». В марте 2015 года там погибли 19 человек, 61 пострадал.

О вынесении приговора 23 мая сообщает Следственный комитет РФ. 13 лет в колонии строгого режима получил директор компании-арендатора ООО «Заря» Гусейн Гахраманов. Его заместителям Гюльгусейну Наджафову и Николаю Каекину дали 9,5 лет и 7 лет соответственно. Глава «Инвестиционной строительной компании» и «Управляющей компании «АС Менеджмент», купивших здание у завода и превративших его в ТЦ, Роберт Хайруллин, также получил 9,5 лет. Не остались без наказания специалист инспекции Госстройнадзора Галия Исаева (5 лет), начальник межрайонного отдела судебных приставов Жанна Алпарова (7 лет), бывший пристав-исполнитель Минзиля Сафина (4,5 года), а также рабочие Альберт Халиков (4,5 года), Фирдинат Ульданов (6,5 лет), Наиль и Нияз Габдулхаевы (по 6,5 лет), Фанис Мухаметханов (6 лет).

Как установил суд, бывшие заводские помещения не были предназначены для большого скопления людей: там отсутствовали системы пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией. Второй этаж использовали как склад, что также являлось грубейшим нарушением. Арендаторы усугубили ситуацию, незаконно расширив площадь комплекса за счет дополнительных павильонов до 20 тыс. квадратных метров.

Приставы, даже имея исполнительное производство, закрывали на это глаза. Госстройнадзор не нашел оснований для проверки.







Все это привело к пожару, при котором погибли 19 человек, 61 получил травмы. Одной из жертв ЧП стал подполковник МЧС Сергей Костин, который успел спасти несколько человек. Спустя три года после этой трагедии в Кузбассе загорелся ТЦ «Зимняя вишня», принеся еще большие жертвы. Обстоятельства, которые способствовали трагедии, во многом оказались схожи.