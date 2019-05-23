«Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» пытались потопить «Калибрами» в Чёрном море «Пытливого» и «Сметливого». Победила дружба

Корабельные группировки Черноморского флота в составе фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», сторожевых кораблей «Пытливый» и «Сметливый» провели двустороннее учение на морских полигонах боевой подготовки флота, сообщает 23 мая пресс-служба Минобороны России.

В ходе такого учения экипажи кораблей отрабатывают алгоритм ведения морского боя отрядом кораблей с надводными кораблями условного противника.

"Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» в составе корабельной ударной группы условно атаковали сторожевые корабли путем условного применения по целям ракетного комплекса «Калибр», а сторожевые корабли «Пытливый» и «Сметливый», в свою очередь, отработали порядок действий при совместном отражении ракетной атаки противника", – сообщает оборонное ведомство.

Затем экипажи всех кораблей выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели, имитатору корабельной группы условного противника (в роли противника выступила буксируемая морская цель – большой корабельный щит-мишень).

После завершения учения корабли ЧФ вернутся в пункт базирования Севастополь, где продолжат выполнять задачи в соответствии с планом деятельности сил Черноморского флота в 2019 учебном году.





