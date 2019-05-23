Владимир Путин поздравил Нарендру Моди с победой его партии на выборах в Индии

Президент России Владимир Путин 23 мая отправил поздравительную телеграмму премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с победой его партии «Бхаратия джаната парти» на всеобщих парламентских выборах, сообщила пресс-служба Кремля.

«Убежден, что и далее в качестве премьер-министра Индии вы будете способствовать укреплению многовековой дружбы между нашими народами, всемерному развитию особо привилегированного стратегического партнерства России и Индии», — написал Путин в поздравительном послании.

В сообщении подчеркивается, что президент России готов к продолжению плодотворных личных контактов с Моди после его переизбрания.







Партия Моди получила 288 из 543 мест в парламенте, в то время как ее основной соперник, «Индийский национальный конгресс» (ИНК), получил 51 место.

Напомним, накануне пресс-секретарь главы российского государства заявил, что Владимир Путин не будет поздравлять Владимира Зеленского, вступившего в должность президента Украины. Дмитрий Песков заметил, что поздравления последуют после реальных шагов по прекращению военного конфликта в Донбассе и улучшению украинско-российских отношений.