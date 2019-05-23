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23.05.2019 12:56
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Дмитрий Шагардин назначен генеральным директором УК «БСПБ Капитал»

Дмитрий Шагардин назначен генеральным директором УК «БСПБ Капитал»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Дмитрий Шагардин, ранее занимавший позицию исполнительного директора, возглавил управляющую компанию «БСПБ Капитал». Кадровое решение связано со стратегической задачей усилить позиции управляющей компании в текущих регионах присутствия Банка «Санкт-Петербург».

ООО «БСПБ Капитал» с августа 2016 года является 100% дочерней структурой ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Вхождение в капитал управляющей компании Банк осуществил в рамках реализации стратегии по расширению линейки инвестиционных продуктов для частных клиентов. 

Драйвером развития бизнеса в 2019-2020 гг. станет расширение деятельности по доверительному управлению активами в сегменте состоятельных клиентов, запуск ОПИФов и инвестиционного консультирования, усиление позиций в сегменте ЗПИФ. Также одним из перспективных направлений бизнеса является управление зарубежными активами клиентов.

Глава дирекции операций на финансовых рынках банка «Санкт-Петербург» Алексей Теплоухов:

 «Одним из стратегических приоритетов Банка является высокий уровень обслуживания состоятельных клиентов, для этого расширяется продуктовый ряд и развивается направление управления активами. Мы ожидаем от «БСПБ Капитал» серьезной отдачи, особенно в регионах присутствия – г. Санкт-Петербурге и г. Калининграде, а также активного продвижения на московском рынке. С начала работы управляющей компании уже в структуре Банка «Санкт-Петербург» с осени 2016 года произошло увеличение объема активов под управлением «БСПБ Капитал» почти в четыре раза – с 4,2 млрд до 15,7 млрд рублей».

Генеральный директор УК «БСПБ Капитал» Дмитрий Шагардин:

«Мы видим стабильный высокий спрос на услуги «БСПБ Капитал», что находит отражение в значительном приросте активов под управлением компании. По данным на январь 2019 года, «БСПБ Капитал» вошла в ТОП-5 крупнейших управляющих компаний СЗФО. 

В конце 2018 года под управление УК перешли 3 открытых паевых инвестиционных фонда (ОПИФ) c более 3 тысячами пайщиков. Это новое для нас направление бизнеса. 

Моей главной задачей является наращивание качественного портфеля активов, расширение линейки инвестиционных продуктов, продолжении работы по диджитализации услуг и повышению доли удаленного обслуживания клиентов.

Тандем с сильным акционером, сильная и опытная команда, близость к клиентам, диверсифицированная структура бизнеса и здоровый консерватизм – в этом заложена основа успешного развития управляющей компании».

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г

Общество с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал»; Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00824 от 09.08 2011 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия; Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-14006-001000, выдана 13.01.2017 г. без ограничения срока действия.

Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литера В, помещение 30Н, комната 29; по телефону: +7 (812) 320-53-70 /+7 (812) 320-53-72; Адрес Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.bspbcapital.ru.  

Источник информации, подлежащей раскрытию в соответствии с федеральным законом http://bspbcapital.ru/info/

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