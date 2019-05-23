ЖК BOTANICA от Группы «Эталон» номинирован на премию International Property Awards

ГК «Эталон»

Жилой комплекс BOTANICA, который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Аптекарском пр., д. 5, лит. А, номинирован на премию International Property Awards.

Это профессиональная международная премия в области жилой и коммерческой недвижимости, которая была учреждена в 1993 году. В жюри конкурса входят представители крупнейших застройщиков, дизайнеры и архитекторы со всего мира. Награды International Property Awards присуждаются за качество проектирования и строительства, за применение инноваций, оригинальность и соответствие принципам устойчивого развития.

Раннее проект BOTANICA был назван «Премьерой 2018 года» по версии Urban Awards, а в рамках PROEstate жилой комплекс BOTANICA получил золотой сертификат GREEN ZOOM, который подтверждает энергоэффективность данного проекта.

BOTANICA возводится в тихом, живописном квартале Петроградского района, всего в 200 метрах от Ботанического сада. Жилой комплекс состоит из двух корпусов и рассчитан на 356 квартир. Яркая архитектурная индивидуальность комплекса и близость к Ботаническому саду находят свое продолжение в эргономике квартир. В квартирах будут высокие потолки, большие окна и просторные кухни. На последних этажах будут представлены эксклюзивные квартиры с террасами. В комплексе много двусторонних квартир. Кроме того, во многих гостиных реализовано актуальное современное решение – угловые окна, позволяющие в полной мере насладиться видами города.

Во внутреннем дворе жилого комплекса будет создан уникальный ландшафтный дизайн, а на территории появятся спортивная и детская площадки, зоны для прогулок и отдыха.

Завершение строительства жилого комплекса BOTANICA запланировано на II квартал 2020 г.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК Botanica – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb