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Власть
23.05.2019 12:53
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Зеленский захотел отказаться в армии Украины от всего советского

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что с приходом нового главы Генштаба Руслана Хомчака в украинской армии будет все меньше советского. Об этом украинский лидер написал в своем Twitter 23 мая.

«Ожидаю, что с приходом генерала Хомчака в нашей армии ежедневно будет оставаться все меньше советского, но на деле будут внедряться западные стандарты», — заявил Зеленский. Он считает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны встать в один уровень с лучшими армиями мира.

 



 

Генерал-лейтенант Хомчак был назначен новым главой Генштаба ВСУ 21 мая. Ему 51 год. Окончил Московское высшее военное командное училище. Служил в ГСВГ и Белоруссии, затем в ВСУ Украины. С 2016 года является начальником штаба — первым заместителем командующего Сухопутными войсками Украины. Имя Хомчака связывают с одним из крупнейших поражений киевских силовиков в военном конфликте в Донбассе. Именно он руководил подразделениями добрбатов и армии, угодивших в Иловайский котёл.

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