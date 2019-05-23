Зеленский захотел отказаться в армии Украины от всего советского

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что с приходом нового главы Генштаба Руслана Хомчака в украинской армии будет все меньше советского. Об этом украинский лидер написал в своем Twitter 23 мая.

«Ожидаю, что с приходом генерала Хомчака в нашей армии ежедневно будет оставаться все меньше советского, но на деле будут внедряться западные стандарты», — заявил Зеленский. Он считает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны встать в один уровень с лучшими армиями мира.

Очікую, що з приходом генерала Хомчака у нашій армії щодня залишатиметься дедалі менше радянського, натомість на ділі впроваджуватимуться західні стандарти. Збройні сили України мають стати в один рівень з найкращими арміями світу. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 23 мая 2019 г.







Генерал-лейтенант Хомчак был назначен новым главой Генштаба ВСУ 21 мая. Ему 51 год. Окончил Московское высшее военное командное училище. Служил в ГСВГ и Белоруссии, затем в ВСУ Украины. С 2016 года является начальником штаба — первым заместителем командующего Сухопутными войсками Украины. Имя Хомчака связывают с одним из крупнейших поражений киевских силовиков в военном конфликте в Донбассе. Именно он руководил подразделениями добрбатов и армии, угодивших в Иловайский котёл.