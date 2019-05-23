Две девочки за сутки в Петербурге рассказали об отцах-насильниках. Одна в больнице, другая - в социальном центре

В полицию Северной столицы за сутки поступила информация о двух изнасилованных девочках. Первая рассказала про отца в Белоруссии, вторая – про того, кто уже лишен родительских прав.

По информации «Фонтанки», поздним вечером 22 мая в правоохранительные органы с заявлением обратилась соцработник из Центра содействия семейному воспитанию в Кировском районе. Она рассказала о 14-летней девочке, которая находится в соцучреждении с марта 2019 года. До того, как попасть в Центр, подросток жила с отцом, от него ее забрали принудительно – родители ребенка лишены права воспитывать девочку дальше. Спустя полгода после поступления в приют в разговорах с педагогом девочка призналась, что незадолго до попадания к соцработникам отец ее изнасиловал.

Вторую девочку, ученицу 4 класса, в тот же вечер в больницу привезла мама. Медики, в попытках выяснить природу кровотечения, услышали от ребенка, что в течение двух лет с ней вступал в половые отношения собственный отец. Мужчина живет в Белоруссии.

Материалы в обоих случаях переданы в Следственный комитет.





