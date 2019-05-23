Setl Group начал строить вторую школу c двумя бассейнами в ЖК «Солнечный город»

Setl City

Setl Group приступил к строительству второй общеобразовательной школы на 1375 учеников с двумя бассейнами в ЖК «Солнечный город». Она разместится севернее 10 корпуса напротив уже введенной в эксплуатацию школы. Плановый срок завершения строительства – 3 квартал 2020 года.

В четырехэтажном здании спроектированы классы для начальной, средней и старшей школы, мастерские по обработке дерева, швейному делу и кулинарии. В школе будет работать просторная столовая на 688 мест и библиотека с современным читальным залом. Актовый зал сможет вместить 825 человек – рядом с ним обустроят артистические помещения, кладовые для хранения костюмов, бутафории и музыкальных инструментов. Предусмотрены два спортивных зала и два плавательных бассейна площадью 25x11 м и 10x6 м с «теплыми» полами.

Для отделки внешних стен здания будет использована тонкослойная штукатурка белого, желтого и красного цвета, цоколь облицуют керамогранитом. Setl Group полностью благоустроит территорию перед школой. Там появятся две спортивные площадки для игр в волейбол и баскетбол, футбольное поле, прямые и круговые беговые дорожки, место для прыжков в длину. Также спроектированы площадки для игр учащихся младших, средних и старших классов, зоны отдыха и проведения массовых мероприятий.

Застройщик выполнит все необходимые мероприятия по созданию в школе комфортной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Так, на входе в здание установят пандусы, а на каждом этаже оборудуют санузлы для инвалидов. В школе будут работать 2 лифта. Будет обеспечен доступ людей с ограниченными возможностями здоровья в бассейн и на сцену актового зала.

Напомним, на территории ЖК «Солнечный город» уже работают два детских сада в общей сложности на 440 мест с бассейнами и общеобразовательная школа на 1375 детей с двумя бассейнами. Они были спроектированы и построены на средства девелопера.

Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»