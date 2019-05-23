«Вы издеваетесь? Я вышла на 15 минут в туалет». Героиня дорожного распутства прокомментировала парковку на тротуаре у Казанского собора

Владелица Range Rover Екатерина Давыдова отреагировала на новость «Фонтанки» о своем выходе на панель у Казанского собора. Ее обезоруживающий ответ вынуждает редакцию принести извинения за неполноту фактуры.

Как следует из письма Давыдовой, припарковать автомобиль на тротуаре и перегородить пешеходный переход ее вынудили обстоятельства непреодолимой силы.

«Я вышла на 15 мин в туалет. Вы издеваетесь?????» – на знаках препинания Екатерина не экономила. Видимо, она хотела донести мысль, что ее дорожный маневр не стоил такого внимания. Объяснением редакция полностью удовлетворена, просит прощения у Екатерины за доставленное неудобство и предсказывает, что в скором времени петербургские автолюбители уверенно займут тротуары, а табличку с номером телефона под лобовым стеклом заменит объявление «Вышел в туалет».







Еще больше упреков, судя по настрою Екатерины, могло достаться дорожной полиции. Отдел Центрального района УГИБДД Петербурга 23 мая привлек ее к административной ответственности по статье 12.19 часть 6 КоАП «Нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств». За стоянку на тротуаре и в непосредственной близости от перехода Давыдова оштрафована на 3000 рублей.

«С нарушением водитель согласна», – уточнили «Фонтанке» в пресс-службе УГИБДД Петербурга и области.