Апарт-отель Start от ПСК запустил для покупателей возможность контроля за ходом строительства

ПСК

За ходом строительства апарт-комплекса Start на проспекте Энгельса от ГК «ПСК» теперь можно следить онлайн. Каждый покупатель может зайти на сайт проекта и в режиме реального времени отслеживать динамику строительства.

Сейчас на строительной площадке площадью более 28 тыс. кв. м ведутся работы нулевого цикла: строители проводят демонтаж находящихся на участке сооружений. Как только работы будут завершены, начнётся срубка свай, устройство подстилающих слоёв и фундаментной плиты. Эти работы планируется начать в июне, а когда они будут завершены, начнётся возведение стен и каркаса здания.

– Этапы выполняются по графику, задержек не предвидится, – подчёркивают в ПСК. – Ввод в эксплуатацию намечен на IV квартал 2021 года.

Все апартаменты в Start будут сданы с отделкой, а сам комплекс возводится по 214-ФЗ. Start – масштабный проект ПСК. Здание комплекса представлен собой три 20-этажных секции на 3 244 апартамента.

Расположение комплекса делает его одним из самых привлекательных на рынке в своей ценовой категории: метро «Парнас» в 700 метрах от дома, до м. «Петроградская» – всего 18 минут.

При этом апарт-комплекс будет самодостаточен, не обязывая арендаторов перемещаться по городу в поисках инфраструктуры для работы и отдыха. Здесь появятся коворкинг, конференц-зал, супермаркет, салоны красоты, фитнес-клуб с бассейном, SPA, рестораны, кафе. Аптеки и социальная инфраструктура равномерно распределены вокруг будущего комплекса.

Дополнительную информацию о проекте и ходе строительства вы можете получить по телефону (812) 210 86 05 и в офисе продаж напротив объекта: на втором этаже торгового центра «Парнас», 4-й Верхний переулок, 19.

Справка о компании "ПСК"

Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/